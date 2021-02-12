Никита Сорочинский работает ветеринарным врачом уже 7 лет. В основном он занимается анестезиологией и хирургией.

В интервью врач рассказал о своей профессии. А также – об особенностях работы с животными и самых популярных мифах о них.

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Обучение на ветеринара

Где можно выучиться на ветеринара?

Есть много колледжей, в которых можно учиться на ветеринара. Лучший способ выучиться на эту профессию – это начать раньше практиковаться.

Я начал работать в ветеринарной клинике со второго курса и многому научился. Ведь на практике приобретаешь больше знаний, чем в самом университете. Заведение дает основу, а дорабатывать ее нужно на практике.



Никита Сорочинский / коллаж 24 канала

Особенности работы ветеринаром

Кусали ли вас животные во время работы?

Да, было такое. Это происходило на первом году моей работы, когда я еще не знал животных, в частности как к ним подходить. Однако со временем привыкаешь с ними работать. В основном кусают агрессивные животные или те, которые боятся. Для этого есть препараты, которые их успокаивают.

Всех ли животных своих пациентов вы любите?

Да, всех. Есть агрессивные животные. Но даже если их оставляют на стационар под снотворными препаратами, я к ним привыкаю. Тут не любить их нельзя.

Что вас больше всего раздражает во владельцах животных?

Приходит много людей, которые подобрали на улице кошку или собаку и думают, что клиника должна бесплатно проконсультировать животное. Но мы не можем это себе позволить, ведь услуги – платные. Нам хотелось бы это делать, но для этого есть другие фонды.

Также поскольку я на 27 лет довольно молодо выгляжу, некоторые люди не хотят работать со мной как с врачом.

Но больше всего раздражает, когда я спрашиваю у людей, что случилось с животным, а они отвечают: "Не знаю, что-то плохое". Потом я спрашиваю, кто же должен знать, то они отвечают: "Вы же ветеринар, вы должны знать. Посмотрите на него и скажите, что не так".



Лучшее в работе – чувствовать благодарность / Фото Getty Images

Как относитесь к ночным звонкам от клиентов?

Нормально. Друзья всегда мне пишут, когда что-то хотят спросить насчет животных. Также некоторым клиентам я даю свой номер телефона, когда за животным нужно следить 24 на 7, а они не могут приехать. Сейчас есть вайбер, телеграмм. Если я не отвечаю на звонки – мне можно написать.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?

Больше всего мне нравится этап лечения животных, когда оно начинает выздоравливать – с каждым днем ему становится все лучше. Я чувствую их благодарность.

Кошки или собаки?

В своей профессии я люблю всех одинаково. В детстве у меня были собаки, поэтому мне казалось, что я собачник. Но с начала работы в профессии начал любить котов. Даже когда съехал от родителей – завел кошку.

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Люди выбирают животное под себя. Пес – это большая ответственность. Его надо выгуливать и уделять много внимания. В то же время кот – животное более самостоятельное.



Сорочинский работает ветеринаром 7 лет / коллаж 24 канала

О животных и людях

У животных такие же болезни, как и у людей?

Не все. Есть зооантропонозы, которые передаются от животного к человеку, например, лептаспироз. В основном его находят именно у животных. Также бешенство – это самое страшное заболевание.

Почему животным иногда выписывают человеческие лекарства?

Чаще всего, животным выписывают именно человеческие лекарства, потому что они являются доступными: их легче заказать, больше на рынке и цена – меньше. Большинство лекарств схожи между собой по действию.

Мифы о животных

Действительно ли человеку от бешенства нужно делать 40 уколов?

40 уколов давно уже не делают. Если человек быстро обратился после укуса, то должен сделать примерно 3 – 4 инъекции – и не в живот (как любят говорить), а внутримышечно.



Человеку не нужно делать 40 уколов после укуса / Фото Getty Images

Зачем собакам обрезают уши или хвост?

Им уже давно не обрезают уши и хвосты. Это делали с эстетической точки зрения (раньше бойцовские собаки не должны были иметь длинных хвостов и ушей), но пока это запрещено. Мы забираем эстетику для здоровья животных.

Советы по животным

Усыплять животных, чтобы не страдала или бороться до последнего?

Это зависит от клиента: готов он или нет. Если владелец не готов отпустить животное, то мы боремся до последнего. Но если вариантов нет и животному будет хуже, то мы конечно можем протянуть его немного на обезболивающих, но конец будет соответствующий. Если будет хоть какой-то маленький шанс, то не предложим эвтаназию.

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Что бы вы посоветовали владельцам животных?

К владельцам животных одно пожелание – заблаговременно обращаться. Ведь порой они ждут день, два или неделю, тогда животное приходит к нам в плохом состоянии и ее труднее лечить. Лучше прийти проконсультироваться и быть уверенным, что с животным все нормально.