Питание кошек и собак в значительной степени влияет на их здоровье. Несмотря на это, домашних животных стоит приводить на осмотр к ветеринару по крайней мере раз в год.

По данным врачей, даже обычное молоко может навредить животному. В то же время лишний вес – это уже тревожный сигнал для владельцев четвероногих любимцев.

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Врач ветеринарной медицины Кристина Химчак рассказала, что корм животного нельзя смешивать. Вместе с тем не стоит кормить его колбасой, сосисками, картошкой, в частности солеными и сладкими продуктами.

Это все запрещено для рациона животного, ведь негативно влияет на его внутренние органы,

– отметила она.

История кота Пломбира

Мнение о негативном влиянии питания на здоровье животного подтверждает история кота по имени Пломбир. Из-за любви хозяев его вес возрос до 7 килограммов.



Кот Пломбир / Фото 24 канала

Хозяин животного Павел рассказал, что вес животного был на 3 килограмма больше, чем нужно. Поэтому его необходимо было перевести на диетическое питание.

"Диета заключалась в смене корма именно для стерилизованных котов. Также его надо было кормить 2 раза в день. Это стоило нам многих нервов, потому что кот привык много есть", – отметил хозяин животного.

Впоследствии диетическое питание показало результат, но животное на время увезли погостить к бабушке. Со временем ситуация стала такой, как и раньше. По словам хозяина Пломбира, сначала он похудел на 1 – 1,5 килограмма, а потом бабушка его откормила. Из-за этого животное снова было вынуждено находиться на диете.

От чего зависит склонность к заболеваниям

Показатель того, насколько часто животное может болеть, зависит даже от его размера и породы. Например, небольшие собаки подвержены болезням с сердцем, а большие породы – с опорно-двигательной системой.

Собаки и коты брахицефалы, то есть те, у которых приплюснутая мордочка, имеют генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и проблем с дыхательной системой,

– рассказала врач ветеринарной медицины.

По ее словам, кошки склонны к проблемам с мочевыделительной системой.

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Депрессия у животных

Животные, особенно собаки, могут даже иметь депрессию. Она проявляется тогда, когда животное надолго оставляют дома одного. Например, такое случается, когда хозяева уезжают в отпуск.

Из-за этого в Украине пользуются популярностью владельцев домашних животных зоопсихологи. Такие специалисты дают советы, как лучше объясниться с четвероногими друзьями.