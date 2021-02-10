Обычный поход в магазин обернулся спасительной операцией. Кто бы мог подумать, что в маленькой неглубокой реке нелюди попытаются утопить собаку.

В селе на Львовщине парень мимо реки шел в магазин. Услышал визг и достал из реки пса, завязанного в мешок. Мешок был завязан так крепко, что парню пришлось бежать домой за ножом.

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Я увидел белый мешок и уже тогда понял, что там завязано какое-то животное, подбежал к нему и вытащил из реки, – рассказывает спасатель Василий Костик.

Пес был напуган и сильно скулил от холода, пока его доставали из мешка.

Весь день собаку отогревали у обогревателя. Сначала спасенный четвероногий не мог пошевелиться, но вскоре ему стало лучше, он начал есть и играть.

Кто мог таким жестоким способом избавиться собаки – в селе не догадываются. Там всех собак знают "в лицо", а этого небольшого рыжего пса увидели впервые.

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Собаке повезло дважды – ее не только спасли, но и оставили жить в семье. Малыша назвали Бим. Он уже привык к новому дому и не отходит от своего спасителя Василия. Вот только еще не может лаять после пережитого шока.