Звичайний похід до магазину обернувся рятівною операцією. Хто б міг подумати, що у маленькій неглибокій річці нелюди спробують втопити собаку.

У селі на Львівщині хлопець повз річку йшов до магазину. Почув скавчання і дістав з річки пса, який перебував у зав'язаному мішку. Мішок був зав'язаний так міцно, що хлопцеві довелося бігти додому за ножем.

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Я побачив білий мішок і вже тоді зрозумів, що там зав'язана якась тварина, підбіг до неї й витягнув з річки,

– розповідає рятівник Василь Костик.

Пес був наляканий і сильно скавчав від холоду, поки його діставали з мішка.

Увесь день собаку відігрівали біля обігрівача. Спершу врятований чотирилапий не міг навіть поворухнутися, але незабаром йому стало краще, він почав їсти та гратися.

Хто міг у такий жорстокий спосіб позбутися собаки – у селі не здогадуються. Там усіх собак знають "в обличчя", а цього невеликого рудого пса побачили вперше.

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Собаці пощастило двічі – бо його не тільки врятували, а ще й залишили жити в родині. Малюка назвали Бім. Він вже звик до нового дому і не відходить від свого рятівника Василя. От тільки ще не може гавкати після пережитого шоку.

Перегляньте відео, як рятували собаку: