У США продовжують панувати аномальні морози. Місцеві мешканці забирають морських тварин додому, адже через низьку температуру черепахи можуть не вижити.

Волонтерам доводиться рятувати тисячі морських черепах з холодних прибережних вод. Інакше тварини можуть загинути.

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Люди везуть і несуть черепах до конференц-центру / Фото SkyNews

Черепах розміщують у теплих приміщеннях. Зокрема, тисячі цих тварин привезли до конференц-центру на курорті в Південному Техасі.

Тварин привозять на тачках і платформах для вантажів. Дехто носить черепах на руках. Деякі люди навіть забирають черепах додому.

KEEPING WARM: Thousands of cold-stunned sea turtles brought inside the South Padre Island Convention Centre after volunteers rescued more than 3,500 of them from freezing temperatures amid a record-breaking winter storm. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ — ABC News (@ABC) February 18, 2021

Наразі в конференц-центрі перебуває близько 3 500 черепах. Тварин почали розміщувати тут після того, як в природоохоронній організації-сусідові під назвою Sea Turtle закінчилося місце.

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Частина врятованих черепах все одно може загинути / Фото SkyNews

Припускають, що частина з врятованих тварин усе одно загине. Ситуацію ускладнює періодичне вимкнення електрики. Зараз у Техасі на неї підвищений попит, адже люди масово користуються обігрівачами.