В Австралии кот спас свою семью от ядовитой змеи ценой собственной жизни
Маленький спасатель детей погиб после столкновения со змеей. Животное пожертвовало собой ради того, чтобы спасти своих владельцев и их детей.
Источник:Animal Emergency Service
Происшествие случилось в Квинсленде, что в Австралии. Кот по имени Артур играл со своей семьей на заднем дворе дома.
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Кот спас детей ценой собственной жизни / Фото AES
Вдруг к детям начала подползать чрезвычайно ядовитая восточная коричневая змея. Артур бросился к ней и убил, защищая своих маленьких хозяев.
Эта разновидность змей чрезвычайно опасна / Фото AFP
Взрослые испугались и начали выгонять детей со двора. В хаосе никто не заметил, что змея успела укусить кота.
Хозяева увидели, что котом что-то не так, только на следующее утро. Он потерял сознание и не мог встать. Котика срочно отвезли в ветеринарную клинику, но спасти его, к сожалению, не удалось.
Восточная коричневая змея – одна из самых ядовитых в Австралии. Она очень агрессивна и имеет большой темперамент. Яд этой змеи может убить человека в течение 15 минут.
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Пользователи соцсетей распространяют историю кота Артура и восхищаются им.
Упокойся, кот-герой. Ты спас детей. Жаль, что тебя не удалось спасти, – пишут они.
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