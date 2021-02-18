Маленький спасатель детей погиб после столкновения со змеей. Животное пожертвовало собой ради того, чтобы спасти своих владельцев и их детей.

Происшествие случилось в Квинсленде, что в Австралии. Кот по имени Артур играл со своей семьей на заднем дворе дома.

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Кот спас детей ценой собственной жизни / Фото AES

Вдруг к детям начала подползать чрезвычайно ядовитая восточная коричневая змея. Артур бросился к ней и убил, защищая своих маленьких хозяев.



Эта разновидность змей чрезвычайно опасна / Фото AFP

Взрослые испугались и начали выгонять детей со двора. В хаосе никто не заметил, что змея успела укусить кота.

Хозяева увидели, что котом что-то не так, только на следующее утро. Он потерял сознание и не мог встать. Котика срочно отвезли в ветеринарную клинику, но спасти его, к сожалению, не удалось.

В память об Артуре, четвероногом герое. ️ Герои бывают самых разных форм и размеров! Артур, очаровательный ... Опубликовано Animal Emergency Service Воскресенье, 14 февраля 2021

Восточная коричневая змея – одна из самых ядовитых в Австралии. Она очень агрессивна и имеет большой темперамент. Яд этой змеи может убить человека в течение 15 минут.

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Пользователи соцсетей распространяют историю кота Артура и восхищаются им.