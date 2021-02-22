К счастью, преступление было всего лишь розыгрышем владельца. Хозяин собаки хотел проверить, как та отреагирует на вооруженного грабителя. Пес даже не проснулся.

Владелец ювелирного магазина в Чанг Ма, что в Таиланде, приобрел собаку, чтобы та охраняла его собственность. Однако он заподозрил, что пес по кличке Лаки не такой уж и хороший охранник.

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Лаки спит у прилавка в магазине / Фото LovelyFakeDog

Владелец Лаки устроил "проверку безопасности" и организовал ложное ограбление. У грабителя даже был пистолет.

Подставной грабитель вошел в магазин, начал угрожать пистолетом владельцу, а тот отдал ему якобы сумку с деньгами. Все это время хаски-охранник мирно спал у прилавка.



Приход грабителя не разбудил собаку / Фото LovelyFakeDog

К счастью, владелец Лаки не слишком сердится на него.

Мне было очень смешно видеть, что он даже ничего не пытался делать и продолжал спать, – комментирует он.



Этот смешной пес оказался плохим охранником / Фото LovelyFakeDog

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Лаки со своим владельцем / Фото LovelyFakeDog

Видео смешного охранника стало вирусным в сети насобирало уже более миллиона просмотров.