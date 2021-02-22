У Таїланді пес-охоронець проспав пограбування ювелірного магазину – кумедне відео
На щастя, злочин був усього лиш розіграшем власника. Господар собаки хотів перевірити, як той відреагує на озброєного грабіжника. Пес навіть не прокинувся.
Джерело:Boredpanda
Власник ювелірного магазину в Чанг Ма, що в Таїланді, придбав собаку, щоб той охороняв його власність. Однак він запідозрив, що пес на прізвисько Лакі не такий вже й хороший охоронець.
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Лакі спить біля прилавка в магазині / Фото LovelyFakeDog
Власник Лакі влаштував "перевірку безпеки" і організував несправжнє пограбування. У грабіжника навіть був пістолет.
Підставний грабіжник увійшов до магазину, почав погрожувати пістолетом власнику, а той віддав йому нібито сумку з грошима. Увесь цей час хаскі-охоронець мирно спав біля прилавка.
Прихід грабіжника не розбудив собаку / Фото LovelyFakeDog
На щастя, власник Лакі не дуже сердиться на нього.
Мені було дуже смішно бачити, що він навіть нічого не намагався робити і продовжував спати, – коментує він.
Цей смішний пес виявився поганим охоронцем / Фото LovelyFakeDog
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Лакі зі своїм власником / Фото LovelyFakeDog
Відео кумедного охоронця стало вірусним в мережі й назбирало вже понад мільйон переглядів.
Перегляньте відео про Лакі – найгіршого охоронця ювелірних магазинів:
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