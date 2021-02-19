Сам удома: кіт, який плаче на камеру, став зіркою інтернету – зворушливе відео
Господарі залишили свого кота вдома на кілька днів. Він так сумував за своїми власниками, що зумів розчулити мільйони користувачів мережі.
Джерело:Daily Mail
Відео з котиком на прізвисько ФуФу стало вірусним в мережі. Тварина заплакала перед камерою спостереження, коли господарі залишили його вдома самого.
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Британський кіт мешкає зі своїми господарями у місті Сучжоу, що на Сході Китаю. Власники залишили тварину саму на кілька днів. Для того, щоб спостерігати за котом, вони встановили спеціальний котячий додаток.
Котик заплакав, коли почув голос господині / Фото Daily Mail
Коту залишили вдосталь їжі та спостерігали за ним за допомогою спеціальної камери. Одного разу власниця, пані Мен, заговорила з ним. Реакція кота була приголомшливою.
Кіт почав мурчати, а на його очах виступили сльози. На відео можна побачити, як котик реагує на голос господині.
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Зворушливе відео назбирало понад 8 мільйонів переглядів.
Перегляньте відео кота, який плаче:
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