Хозяева оставили своего кота дома на несколько дней. Он так скучал по своим владельцам, что сумел растрогать миллионы пользователей сети.

Видео с котиком по кличке ФуФу стало вирусным в сети. Животное заплакало перед камерой наблюдения, когда хозяева оставили его дома одного.

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Британский кот живет со своими хозяевами в городе Сучжоу, что на Востоке Китая. Владельцы оставили животное одно на несколько дней. Для того чтобы наблюдать за котом, они установили специальное кошачье приложение.



Котик заплакал, когда услышал голос хозяйки / Фото Daily Mail

Коту оставили достаточно еды и наблюдали за ним с помощью специальной камеры. Однажды хозяйка, госпожа Мэн, заговорила с ним. Реакция кота была потрясающей.

Кот начал мурчать, а на его глазах выступили слезы. На видео можно увидеть, как котик реагирует на голос хозяйки.

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Трогательное видео насобирало более 8 миллионов просмотров.