Чотирилапий вмостився на даху швидкісного потяга і навідріз відмовлявся злізти. Розповідаємо, як працівникам залізничної станції вдалося зняти тварину.

Надзвичайна подія сталася в Лондоні. Кіт був за крок до того, щоб здійснити поїздку тривалістю понад 320 кілометрів на даху швидкісного потяга.

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Тварина сиділа біля високовольтних дротів / Фото Metro

Сірого кота помітили на даху за пів години до відправлення потяга з Лондона у Манчестер. За словами персоналу, кіт мав широко розплющені від переляку очі. Тварина сиділа за кілька сантиметрів від 25000-вольтних повітряних ліній, від яких живиться потяг.

На щастя, працівники вокзалу вчасно знеструмили потяг. Замість виведеного з експлуатації поїзда пасажирам подали новий – однак довелося трохи зачекати.



Пасажирам довелося їхати на іншому потязі / Фото Metro

Протягом 2,5 годин кота вмовляли злізти з даху. Зрештою, довелося поставити смітник біля вагона, щоб зробити імпровізований майданчик для стрибка.

Зрештою, кіт зліз. Працівники повідомляють, що вигляд у нього був цілком пихатий. Він ніби показував, що може залізти ще кудись.



Коли кіт зліз, вигляд у нього був досить пихатий / Фото Metro

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Джо Хендрі, керівник станції Network Rail розповів, що за час його кар'єри – це перша кішка, яку довелося рятувати з даху потяга.

На щастя, цікавість не вбила цього кота, і ми раді, що він не витратив одне зі своїх дев'яти життів завдяки швидким діям команди станції, – ділиться він.