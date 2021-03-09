Через злого кота пілоти посадили літак: як він опинився на борту
Екіпаж повітряного судна був змушений екстрено посадити літак в Судані. Причиною стала агресивна поведінка кота.
Джерело:Alsudaninews
Тварину знайшли на борту літака через пів години після вильоту з аеропорту міста Хартума. Рейс прямував до столиці Катару, міста Доха.
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Тварина була дуже переляканою і поводилася неадекватно. Кіт заважав пілотам нормально керувати літаком.
Він навіть кидався на капітана. Через це пілоти були змушені прийняти рішення повернути літак назад в аеропорт.
Згодом тварину вдалося зловити. Припускають, що кіт таємно заліз у літак, коли там проводили прибирання або технічний огляд.
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