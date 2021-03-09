Малыша породы чихуахуа привели на первый в его жизни груминг. Крохотный пес немного боится, но ведет себя так мило, что видео стало вирусным в сети.

Щенок чихуахуа ведет себя очень спокойно и сдержанно. Он дает лапку собачьим парикмахерам, прыгает к ним на руки и спокойно терпит все процедуры.

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Малыш сидит на руках у парикмахера / Фото Lovely Grooming

Подобные видео с милыми животными очень популярны среди японских пользователей сервиса Youtube. Они успокаивают и дарят приятные эмоции.

Груминг – сервис по уходу за шерстью животных. Может включать купание, стрижку и другие процедуры.

Этот маленький песик – самое милое, что я когда-либо видел. Его крошечная мордочка похожа на 200-летнюю бабушку, – пишут пользователи Youtube.

Это видео настолько понравилось пользователям сети, что его посмотрели уже почти 2 300 000 человек.