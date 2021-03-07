Пользователи интернета очень любят котов. Чтобы привлечь внимание к очередной хвостатой звезде сети, владельцы придумывают необычную одежду и аксессуары для фотосессий.

Новый тренд фотографий с котами берет свое начало из Индонезии. Местные пользователи твиттера и инстаграма начали одевать своих кошек в хиджабы. Эти маленькие аксессуары очень похожи на одежду, которую носят индонезийские женщины.

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Хиджабы для кошек можно даже приобрести на специальном сайте под названием Shopee Indonesia. Аксессуары для четвероногих стоят около 6 долларов.

Первым сфотографировал своего питомца в хиджабе пользователь твиттера с ником @txtdarionlshop. За несколько часов публикация стала вирусной.

Из-за этого вырос спрос на такую одежду для животных. Продавец хиджабов для кошек Фредди Лугина Приади рассказывает, что не ожидал такого ажиотажа.

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