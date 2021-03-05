У берегов Таиланда произошла авария морского судна: оно начало тонуть, да еще и загорелось. Кроме людей, на борту были котята. Всем повезло остаться живыми и почти невредимыми.

У берегов острова Ко Аданг в Таиланде затонуло судно. На нем было 8 членов экипажа. Людям удалось спастись. Экипаж прыгнул в море, а там его подобрала рыбацкая лодка.

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Позже на место аварии прибыли моряки Военно-морских сил Таиланда. Они должны были проверить, не произошла ли утечка нефти. Военные рассматривали затонувшее судно с безопасного расстояния с помощью камеры. И вдруг увидели котят, которые испуганно прижались друг к другу. Малыши сидели на балке.



Героический моряк спас котят / Фото PO1 Wichit Pukdeelon

Один из моряков на дел спасательный жилет и мигом бросился на помощь животным. Судно продолжало гореть, но котятам повезло – они сидели далеко от эпицентра пожара.