В Кривом Роге кошка залезла на самую верхушку дерева и не могла слезть самостоятельно. Хозяйке пришлось вызвать спасателей.

Во время прогулки домашний любимец испугался прохожих и залез на верхушку дерева. Кошку пытался снять владелец, однако мужчина упал и травмировал ногу. Владелица была вынуждена обратиться к спасателям.

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Сначала те хотели снять кота с помощью автолестницы, однако не смогли подъехать к дереву. Двор дома был загроможден автомобилями.

Пришлось сбивать животное с помощью струи воды. Хозяйка кошки согласилась, ведь других вариантов спасти животное не было.

Спасатели даже пытались поймать кошку под деревом. К счастью, во время экстремального полета животное не получило травм. Сейчас оно находится дома и не требует ветеринарной помощи.

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