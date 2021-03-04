Сбили с дерева струей воды: что случилось с кошкой в Кривом Роге
В Кривом Роге кошка залезла на самую верхушку дерева и не могла слезть самостоятельно. Хозяйке пришлось вызвать спасателей.
Источник:Информатор
Во время прогулки домашний любимец испугался прохожих и залез на верхушку дерева. Кошку пытался снять владелец, однако мужчина упал и травмировал ногу. Владелица была вынуждена обратиться к спасателям.
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Сначала те хотели снять кота с помощью автолестницы, однако не смогли подъехать к дереву. Двор дома был загроможден автомобилями.
Пришлось сбивать животное с помощью струи воды. Хозяйка кошки согласилась, ведь других вариантов спасти животное не было.
Спасатели даже пытались поймать кошку под деревом. К счастью, во время экстремального полета животное не получило травм. Сейчас оно находится дома и не требует ветеринарной помощи.
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В социальных сетях и СМИ начали распространять информацию о том, что работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступили с животным жестоко. Однако эта информация является неправдивой – именно поэтому спасатели решили подробно объяснить, что произошло на самом деле.
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