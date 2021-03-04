Бурые медведи в Национальном парке "Синевир" проснулись от зимней спячки. В этом году на "зимний режим" перешли 9 животных.

С наступлением первых теплых дней в Нацпарке "Синевир" начали просыпаться медведи. Директор Центра реабилитации бурых медведей в "Синевире" Ярослав Бундзяк сообщает, что э той зимой в спячку залегли 9 животных.

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В этом году косолапые долго не хотели засыпать. Причина – теплый декабрь. Обычно медведи залегают в берлоги еще в начале зимы.

Сейчас медведи долго не шли в берлогу, некоторые заснули с морозами в январе, были такие, что залегли и в феврале,

– сообщает Ярослав Бундзяк.



От спячки уже проснулись 5 медведей / Фото Укринформ

В "Синевире" уже проснулись 5 медведей. По словам директора, они почувствовали солнце и тепло и поэтому начали вылезать из берлог. Животные чувствуют себя хорошо.

Короткий зимний сон медведям не повредит. Директор Центра рассказывает, что они впадают в спячку не потому, что хотят спать, а из-за недостатка пищи. Значит, из-за "недосыпания" косолапые страдать не будут. Главное, чтобы еды было вдоволь.

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Короткий сон не повредит животным / Фото Укринформ