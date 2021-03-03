Много счастливых собак: как в Таиланде спасают животных с инвалидностью
В Таиланде ситуация с бездомными собаками иногда бывает ужасающей: здесь за ними никто не ухаживает и не пытается уменьшить их популяцию. Однако есть неравнодушный человек, которая осмелился взять дело в свои руки.
Источник:Boredpanda
Повар из Швеции по имени Майкл Дж. Бейнс переехал в Таиланд. Вскоре мужчина открыл приют для животных под названием "The Man That Rescues Dogs" ( "Человек, который спасает собак" – перевод 24 канал).
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Владелец приюта со спасенным псом / Фото Boredpanda
За период своей непростой работы мужчина действительно спас более 2000 собак и котов. Майкл начал помогать животным еще 10 лет назад, а сейчас у него имеет настоящий приют с 30 сотрудниками.
Приют расположен в провинции Чон-Бури, что в Таиланде. Сейчас здесь проживает 600 собак. Большинство животных были найдены больными, ранеными, некоторые – парализованными. В приюте также есть 45 собак, которые передвигаются на колясках.
Животные могут передвигаться на колясках / Фото Boredpanda
Ухаживать за таким количеством животных не просто. Многие из них нуждаются не только в кормлении и прогулках, но и в физиотерапевтических процедурах.
Уже в 6 утра собак с инвалидностью ведут на прогулку. Затем их кормят и убирают вольеры. В 14 собаки идут гулять еще раз.
Собаки с удовольствием ходят на прогулку / Фото Boredpanda
В приюте работают 2 ветеринара и ассистент. Они находятся там целый день. Почти ежедневно приходится кого-то стерилизовать. Клиника является бесплатной для животных местных жителей.
Также ветеринары помогают парализованным собакам в приюте восстановить хотя бы часть двигательной активности. Это значительно улучшает качество их жизни.
Мы не берем платы за наши услуги... Для нас важнее иметь здоровых, вакцинированных и стерилизованных животных в нашем обществе, чем получать прибыль, – рассказывает главный помощник владельца приюта Крис Чидичимо.
Ухаживать за таким количеством собак с инвалидностью действительно непросто. Но те, кто работает в приюте, знают, для чего им это нужно.
Волонтеры помогают ухаживать за собаками / Фото Boredpanda
Когда вы впервые видите парализованного пса на своей тележке, который бегает свободно и улыбается, это одна из лучших частей процесса, – делится Крис.
На деятельность приюта сильно повлияла пандемия. В период карантина количество пожертвований уменьшилась на 40%. Также снизилось число волонтеров, которые бесплатно помогали ухаживать за животными. Без них значительно возросла нагрузка на персонал.
Собаки с инвалидностью радуются жизни / Фото Boredpanda
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Помогают приюту местные жители. Некоторые из них берут под свою опеку одну или несколько собак, а другие – делают пожертвования для того, чтобы приют мог существовать.
Больше фото из приюта для собак в Таиланде смотрите здесь:
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