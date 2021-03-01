Любит играться и кушать: в экопарке под Полтавой родилась лама
Эти животные очень дружелюбны: в экопарке ламы играют с овцами и козами. 2 недели назад в парке произошло пополнение – родился детеныш ламы.
Источник:UA: Полтава
За 2 недели малыш ламы стал вдвое больше. Кроме мамы, воспитанием детеныша занимаются и другие взрослые ламы. Новорожденный детеныш – девочка.
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Новорожденная лама вместе со взрослыми животными / Фото UA: Полтава
Животное сразу начало демонстрировать свою живость и веселый характер. Оно бегает по всем закоулкам экопарка, а также дружит с овцами и козами.
Сейчас маленькая лама весит около 20 килограммов и имеет рост почти метр. Когда родилась, была вдвое меньше. Детеныш имеет забавную мордочку черного цвета.
Детеныш имеет очень любознательный характер / Фото UA: Полтава
Новорожденное животное ест в течение всего дня. Сейчас основу его рациона составляет материнское молоко. Но лама уже потихоньку пробует сено и другую пищу, которую дают взрослым животным.
Большую часть дня детеныш ламы проводит рядом с мамой. Но иногда ведет себя как ребенок – убегает от мамы и гуляет с другими животными. Малышка очень любознательная и пытается подружиться как с жителями экопарка, так и с посетителями.
Мама и другие взрослые особи оберегают малыша / Фото UA: Полтава
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Животное станет взрослым через 2 года. Тогда оно будет весить около 80 килограммов.
Имени маленькая лама еще не имеет, его предложат выбрать посетителям экопарка.
Смотрите видео о маленькой ламе и ее стаде:
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