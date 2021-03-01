Эти животные очень дружелюбны: в экопарке ламы играют с овцами и козами. 2 недели назад в парке произошло пополнение – родился детеныш ламы.

За 2 недели малыш ламы стал вдвое больше. Кроме мамы, воспитанием детеныша занимаются и другие взрослые ламы. Новорожденный детеныш – девочка.

Интересно Пес, который сидит на крыше: рыжий альпинист заставляет волноваться жителей Сарн



Новорожденная лама вместе со взрослыми животными / Фото UA: Полтава

Животное сразу начало демонстрировать свою живость и веселый характер. Оно бегает по всем закоулкам экопарка, а также дружит с овцами и козами.

Сейчас маленькая лама весит около 20 килограммов и имеет рост почти метр. Когда родилась, была вдвое меньше. Детеныш имеет забавную мордочку черного цвета.



Детеныш имеет очень любознательный характер / Фото UA: Полтава

Новорожденное животное ест в течение всего дня. Сейчас основу его рациона составляет материнское молоко. Но лама уже потихоньку пробует сено и другую пищу, которую дают взрослым животным.

Большую часть дня детеныш ламы проводит рядом с мамой. Но иногда ведет себя как ребенок – убегает от мамы и гуляет с другими животными. Малышка очень любознательная и пытается подружиться как с жителями экопарка, так и с посетителями.



Мама и другие взрослые особи оберегают малыша / Фото UA: Полтава

Читайте Большая уборка: как в преддверии весны просушивают муравейник

Животное станет взрослым через 2 года. Тогда оно будет весить около 80 килограммов.

Имени маленькая лама еще не имеет, его предложат выбрать посетителям экопарка.