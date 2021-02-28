С муравейников в лесу уже сошел снег и наступила пора подготовить жилье насекомых к весне. Рассказываем, как муравьи сушат свою квартиру после зимы.

Журнал "Дневник природы" рассказывает о том, как насекомые готовятся к весне. Обычно в снежный период верхнюю часть муравейника сильно подмачивает. Муравьям нужно ее высушить.

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После зимы муравейник нужно просушить и отремонтировать / Фото Re-st

Оказывается, муравьи постоянно следят за тем, чтобы в их доме не появилась плесень. В период просушки они перетягивают гнездовой материал из глубины на поверхность. Муравьи будут сушить хвою, палочки и листья на солнце.

Также нужно спасти запасы пищи. Для этого есть специальный отряд, который переносит продовольственные запасы в более глубокие отсеки.

Иногда после зимы муравейник бывает поврежден. Тогда умные насекомые начинают восстанавливать его как можно быстрее, чтобы жители не погибли.



Существуют муравьи, которые отвечают за температуру в муравейнике / Фото Nauka.tass

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