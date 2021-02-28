Большая уборка: как в преддверии весны просушивают муравейник
С муравейников в лесу уже сошел снег и наступила пора подготовить жилье насекомых к весне. Рассказываем, как муравьи сушат свою квартиру после зимы.
Источник:24 канал
Журнал "Дневник природы" рассказывает о том, как насекомые готовятся к весне. Обычно в снежный период верхнюю часть муравейника сильно подмачивает. Муравьям нужно ее высушить.
Читайте Ученые определили самую красивую породу собак с помощью золотого сечения: кто победил
После зимы муравейник нужно просушить и отремонтировать / Фото Re-st
Оказывается, муравьи постоянно следят за тем, чтобы в их доме не появилась плесень. В период просушки они перетягивают гнездовой материал из глубины на поверхность. Муравьи будут сушить хвою, палочки и листья на солнце.
Также нужно спасти запасы пищи. Для этого есть специальный отряд, который переносит продовольственные запасы в более глубокие отсеки.
Иногда после зимы муравейник бывает поврежден. Тогда умные насекомые начинают восстанавливать его как можно быстрее, чтобы жители не погибли.
Существуют муравьи, которые отвечают за температуру в муравейнике / Фото Nauka.tass
История спасения В Винницкой области дальнобойщик спас лебедя: где будет жить птица
Также есть муравьи, которые следят за температурой в муравейнике. У них сейчас ответственная миссия. Они выходят наружу, греются, аккумулируют тепло и как можно скорее бегут внутрь, чтобы поделиться им с другими.
Поделиться новостью