З мурашників у лісі вже зійшов сніг і настала пора підготувати житло комах до весни. Розповідаємо, як мурахи сушать своє помешкання після зими.

Журнал "Щоденник природи" розповідає про те, як комахи готуються до весни. Зазвичай у сніжний період верхню частину мурашника сильно підмочує. Мурахам потрібно її висушити.

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Після зими мурашник потрібно просушити й відремонтувати / Фото Re-st

Виявляється, мурахи постійно стежать за тим, щоб в їхньому помешканні не з'явилася пліснява. У період просушування вони перетягують гніздовий матеріал з глибини на поверхню. Мурахи сушитимуть хвою, палички й листя на сонці.

Також потрібно врятувати запаси їжі. Для цього є спеціальний загін, який переносить продовольчі запаси у глибші відсіки.

Іноді після зими мурашник буває пошкоджено. Тоді розумні комахи починають відновлювати його якомога швидше, щоб мешканці не загинули.



Існують мурахи, які відповідають за температуру в мурашнику / Фото Nauka.tass

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Також є мурахи, які стежать за температурою в мурашнику. У них зараз відповідальна місія. Вони виходять назовні, гріються, акумулюють тепло і якомога швидше біжать всередину, щоб поділитися ним з іншими.