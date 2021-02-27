В Винницкой области дальнобойщик спас лебедя: где будет жить птица
Обессиленный лебедь лежал на дороге Житомир – Могилев-Подольский. Его в любой момент могло переехать авто, но птица на это не реагировала.
Источник:Национальная полиция
Птице повезло – ее заметил дальнобойщик, который сразу остановился и позвонил 102. Патрульная полиция прибыла на место и забрала пернатого.
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Дальнобойщик вовремя заметил лебедя и затормозил / Фото Национальная полиция
Лебедь не сопротивлялся и пошел на руки к своим спасителям. Птицу забрали в служебный автомобиль и начали думать, что делать с ней дальше.
Поскольку ситуация произошла неподалеку Хмельника, патрульные вспомнили, что в пригороде есть заведение для отдыха с искусственным озером и вольерами для птиц. Временно лебедя пристроили туда.
Полицейские забрали лебедя в свою машину / Фото Национальная полиция
Полицейские позвонили в администрацию учреждения. Они согласились приютить птицу в одном из вольеров и ухаживать, пока он не наберется сил. Впоследствии его передадут в зоозащитный приют, – рассказывают в пресс-службе Национальной полиции.
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