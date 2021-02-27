Обессиленный лебедь лежал на дороге Житомир – Могилев-Подольский. Его в любой момент могло переехать авто, но птица на это не реагировала.

Птице повезло – ее заметил дальнобойщик, который сразу остановился и позвонил 102. Патрульная полиция прибыла на место и забрала пернатого.

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Дальнобойщик вовремя заметил лебедя и затормозил / Фото Национальная полиция

Лебедь не сопротивлялся и пошел на руки к своим спасителям. Птицу забрали в служебный автомобиль и начали думать, что делать с ней дальше.

Поскольку ситуация произошла неподалеку Хмельника, патрульные вспомнили, что в пригороде есть заведение для отдыха с искусственным озером и вольерами для птиц. Временно лебедя пристроили туда.



Полицейские забрали лебедя в свою машину / Фото Национальная полиция