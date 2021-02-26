Необычную птицу вида красный кардинал удалось сфотографировать ученому из США. Этот экземпляр сочетает в себе мужские и женские признаки.

Орнитолог из Пенсильвании сумел сфотографировать редкую птицу. Этот красный кардинал сочетает на себе 2 цвета перьев: характерные для самок и характерные для самцов.

Необычно Впервые в мире: щенок родился с 6 лапками и выжил

Кардиналы-самцы имеют ярко-красные перья. А кардиналы-самки – бледно-коричневые. Сфотографированная птица сочетает на себе оба вида перьев. Это позволяет сделать вывод, что он имеет и мужские, и женские половые признаки.



По цвету птицы удалось определить ее уникальность / Фото Jamie Hill

Это явление ученые называют гинандроморфизм.

Подруга орнитолога Джейми Хилла рассказала ему, что увидела у своего дома странную птицу. Сначала ученый подумал, что красный кардинал имеет лейкизм – потерю пигментации. Однако увидев фото с мобильного телефона, Хилл понял, что это может быть редкая мутация.



Джейми Хилл исследует птиц уже 48 лет / Фото Jamie Hill

Он отправился на место, где заметили птицу, и уже в течение часа сфотографировал редкое явление.

После съемки у меня сердце вылетало из груди, пока я не вернулся домой и не обработал цифровые снимки, чтобы увидеть, что получилось, – рассказывает Хилл.

Актуально Как определить пол котенка: 5 эффективных методов узнать – кот или кошка

Гинандроморфизм или наличие признаков обоих полов у птиц встречается, однако чрезвычайно редко.