Такая аномалия иногда случается, однако до сих пор щенки с неестественным количеством ног погибали еще в период беременности самки. Врачи называют этот случай "чудом".

Щенок породы австралийская бордер-колли родился с 6 ногами. Малыш Шкипер стал первой собакой, которая сумела выжить с такой мутацией.

Интересно Овца, которая представляет себя собакой: она выполняет команды и занимается спортом

Ветеринары из Оклахомы называют то, что щенок родился живым, настоящим "чудом". Вероятно, во время развития в утробе 2 эмбриона не разделились вовремя.

Шкипер имеет 1 голову и грудную клетку, но 2 тазовые области, 2 нижних мочевыводящих путей, 2 репродуктивные системы, 2 хвоста и 6 ног.

Ни одно исследование не указывает на то, чтобы подобные щенки рождались живыми. Щенок родился 21 февраля и прожил уже 5 дней.

Сегодня хороший день. Наши друзья из Milk-Bone поддерживают выдающегося шкипера деньгами, чтобы помочь ей прикрыть ... Опубликовано Neel Veterinary Hospital Среда, 24 Февраль 2021

К сожалению, мать отказалась от малыша, поэтому ветеринары с Neel Veterinary Hospital выкармливают его из бутылочки. Неравнодушные люди собрали 1700 долларов для того, чтобы обеспечить лечение и будущие операции для щенка.

Ветеринары уверяют, что у Шкипера ничего не болит и он чувствует себя хорошо. Все его лапы реагируют на раздражение и могут двигаться.

Трогательная история Полиция прибыла на вызов о подозрительной сумке: в ней нашли не взрывчатку, а живой сюрприз

В Фейсбуке создали группу под названием "Путешествие Шкипера", где можно узнать новости о жизни необычного щенка.