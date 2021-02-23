Полицейские из округа Батлер, что в американском штате Огайо, прибыли, чтобы обследовать подозрительную сумку. В ней оказалась не взрывчатка, а кошка с новорожденными котятами.

Полицию вызвали к подозрительной сумке, которая появилась на пороге церкви в поселке Нью-Майами. Согласно протоколу, на место прибыла группа саперов.

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Полиция услышала из сумки мурлыканье / Фото Полиция округа Батлер

Однако обезвреживать содержимое сумки не пришлось: оказывается, в ней сидела кошка со своими новорожденными котятами.

Прибыв на место, саперы подошли к сумке, но услышали изнутри не тиканье взрывного устройства, а мурлыканье кошки.

Подразделение по разминированию округа Батлер было вызвано к подозрительной посылке в церкви в Нью-Майами. Когда специалист Майк Граймс и ... Опубликовано Butler County Sheriff's Office четверга, 18 февраль 2021

Полиция открыла сумку и увидела маму с новорожденными малышами. Внутри также была записка, в которой говорилось, что маму зовут Спринклс ( "Кондитерская посыпка" в переводе с английского – 24 канал).

В записке указали, что котята родились 17 февраля, то есть на момент находки им был всего 1 день.



В записке было указано, что котята родились 1 день назад / Фото Полиция округа Батлер

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Полиции так и не удалось выяснить, кто и почему оставил сумку, полную кошек, на пороге церкви. Но маму с малышами передали в местный приют, где о них позаботятся.