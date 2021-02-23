Полиция прибыла на вызов о подозрительной сумке: в ней нашли не взрывчатку, а живой сюрприз
Полицейские из округа Батлер, что в американском штате Огайо, прибыли, чтобы обследовать подозрительную сумку. В ней оказалась не взрывчатка, а кошка с новорожденными котятами.
Источник:фейсбук полиции округа Батлер
Полицию вызвали к подозрительной сумке, которая появилась на пороге церкви в поселке Нью-Майами. Согласно протоколу, на место прибыла группа саперов.
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Полиция услышала из сумки мурлыканье / Фото Полиция округа Батлер
Однако обезвреживать содержимое сумки не пришлось: оказывается, в ней сидела кошка со своими новорожденными котятами.
Прибыв на место, саперы подошли к сумке, но услышали изнутри не тиканье взрывного устройства, а мурлыканье кошки.
Полиция открыла сумку и увидела маму с новорожденными малышами. Внутри также была записка, в которой говорилось, что маму зовут Спринклс ( "Кондитерская посыпка" в переводе с английского – 24 канал).
В записке указали, что котята родились 17 февраля, то есть на момент находки им был всего 1 день.
В записке было указано, что котята родились 1 день назад / Фото Полиция округа Батлер
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Полиции так и не удалось выяснить, кто и почему оставил сумку, полную кошек, на пороге церкви. Но маму с малышами передали в местный приют, где о них позаботятся.
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