Поліція прибула на виклик щодо підозрілої сумки: у ній знайшли не вибухівку, а живий сюрприз
Поліцейські з округу Батлер, що в американському штаті Огайо, прибули, щоб обстежити підозрілу сумку. У ній виявилася не вибухівка, а кішка з новонародженими кошенятами.
Джерело:фейсбук поліції округу Батлер
Поліцію викликали до підозрілої сумки, що з'явилася на порозі церкви в селищі Нью-Маямі. Відповідно до протоколу, на місце прибула група саперів.
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Поліція почула з сумки муркотіння / Фото Поліція округу Батлер
Однак знешкоджувати вміст сумки не довелося: виявляється, у ній сиділа кішка зі своїми новонародженими кошенятами.
Прибувши на місце, сапери підійшли до сумки, але почули зсередини не цокання вибухового пристрою, а муркотіння кішки.
Поліція відкрила сумку і побачила маму з новонародженими малюками. Всередині також була записка, у якій йшлося про те, що маму звати Спрінклс ("Кондитерська посипка" у перекладі з англійської – 24 канал).
У записці вказали, що кошенята народилися 17 лютого, тобто на момент знахідки їм був усього 1 день.
У записці було вказано, що кошенята народилися день тому / Фото Поліція округу Батлер
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Поліції так і не вдалося з'ясувати, хто і чому залишив сумку, повну котів, на порозі церкви. Але маму з малюками передали до місцевого притулку, де про них потурбуються.
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