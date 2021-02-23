Поліцейські з округу Батлер, що в американському штаті Огайо, прибули, щоб обстежити підозрілу сумку. У ній виявилася не вибухівка, а кішка з новонародженими кошенятами.

Поліцію викликали до підозрілої сумки, що з'явилася на порозі церкви в селищі Нью-Маямі. Відповідно до протоколу, на місце прибула група саперів.

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Поліція почула з сумки муркотіння / Фото Поліція округу Батлер

Однак знешкоджувати вміст сумки не довелося: виявляється, у ній сиділа кішка зі своїми новонародженими кошенятами.

Прибувши на місце, сапери підійшли до сумки, але почули зсередини не цокання вибухового пристрою, а муркотіння кішки.

The Butler County Bomb Unit was called to a suspicious package at a Church in New Miami. When Specialist Mike Grimes and... Опубліковано Butler County Sheriff's Office Четвер, 18 лютого 2021 р.

Поліція відкрила сумку і побачила маму з новонародженими малюками. Всередині також була записка, у якій йшлося про те, що маму звати Спрінклс ("Кондитерська посипка" у перекладі з англійської – 24 канал).

У записці вказали, що кошенята народилися 17 лютого, тобто на момент знахідки їм був усього 1 день.



У записці було вказано, що кошенята народилися день тому / Фото Поліція округу Батлер

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Поліції так і не вдалося з'ясувати, хто і чому залишив сумку, повну котів, на порозі церкви. Але маму з малюками передали до місцевого притулку, де про них потурбуються.

Перегляньте відео про Спрінклс і її кошенят: