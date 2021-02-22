К счастью, с девушкой сейчас все хорошо. Инцидент произошел, когда она зашла в уличный туалет во время отдыха на Аляске.

Бурый медведь спрятался под крышкой туалетного сиденья и напал на американку Шеннон Стивенс, когда она зашла в помещение.

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Шеннон Стивенс вместе с братом и его девушкой отдыхала на Аляске. Она вышла на улицу и зашла в туалетную комнату.

Я вышла на улицу, села в туалете – и кто-то сразу укусил меня за ягодицы. Я подпрыгнула и закричала, – рассказывает Шеннон.



В туалет, вероятно, залез черный медведь / Фото 7factov

На помощь сразу прибежал брат девушки. Сначала они думали, что укус нанесло какое-то маленькое животное: норка или белка.

Однако когда брат зашел в туалет с фонариком, из отверстия на него смотрела морда медведя.

Я поднял крышку туалетного сиденья, а там на меня смотрит морда медведя – вот прямо на меня, сквозь дырку в туалете, – комментирует брат Эрик.

После увиденного Шеннон и Эрик побежали в юрту. А на следующий день они нашли у своей юрты медвежьи следы.

«Я открыл сиденье унитаза, и там, на уровне сиденья унитаза, есть только морда медведя, которая смотрит прямо через отверстие, прямо на меня». Https://t.co/kYd4uvtg8E - AP Oddities (@AP_Oddities) 19 февраля 2021 г.

Биолог Управления по вылову рыбы и охраны дикой природы Аляски Карл Кох считает, что в туалет, вероятно, залез черный медведь – барибал. В это время медведи должны спать, но иногда животные не набирают достаточно жира, поэтому просыпаются и блуждают в поисках пищи.

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