Спрятался под крышкой: на Аляске медведь в уличном туалете напал на девушку
К счастью, с девушкой сейчас все хорошо. Инцидент произошел, когда она зашла в уличный туалет во время отдыха на Аляске.
Источник:Associated Press
Бурый медведь спрятался под крышкой туалетного сиденья и напал на американку Шеннон Стивенс, когда она зашла в помещение.
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Шеннон Стивенс вместе с братом и его девушкой отдыхала на Аляске. Она вышла на улицу и зашла в туалетную комнату.
Я вышла на улицу, села в туалете – и кто-то сразу укусил меня за ягодицы. Я подпрыгнула и закричала, – рассказывает Шеннон.
В туалет, вероятно, залез черный медведь / Фото 7factov
На помощь сразу прибежал брат девушки. Сначала они думали, что укус нанесло какое-то маленькое животное: норка или белка.
Однако когда брат зашел в туалет с фонариком, из отверстия на него смотрела морда медведя.
Я поднял крышку туалетного сиденья, а там на меня смотрит морда медведя – вот прямо на меня, сквозь дырку в туалете, – комментирует брат Эрик.
После увиденного Шеннон и Эрик побежали в юрту. А на следующий день они нашли у своей юрты медвежьи следы.
Биолог Управления по вылову рыбы и охраны дикой природы Аляски Карл Кох считает, что в туалет, вероятно, залез черный медведь – барибал. В это время медведи должны спать, но иногда животные не набирают достаточно жира, поэтому просыпаются и блуждают в поисках пищи.
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К счастью, рана, которую медведь нанес Шеннон Стивенс, является незначительной. Эта история закончилась хорошо, все остались живы и почти невредимы.
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