Режиссер и фотограф дикой природы Берти Грегори направил свою детскую одержимость дикой природой в фотографию. Его работы завоевали признание еще в самом начале карьеры.

Сейчас 27-летний фильммейкер путешествует по всей планете и снимает телевизионные шоу о дикой природе для ведущих мировых телекомпаний.

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Путешествия в инстаграм

В своем инстаграм он делится историями, которые случались со съемочной группой. Также он рассказывает много фактов о диких животных.



Режиссер Берти Грегори снимает дикую природу / Фото Bertie Gregory

О себе Берти говорит, что его цель – найти истории, которые заставят людей полюбить мир природы, и показать, что беспокоиться о ней крайне необходимо, ибо от этого зависит наше будущее.



Режиссер Берти Грегори снимает дикую природу / Фото Bertie Gregory

Белый медведь после спячки

Этого большого полярного медведя Берти снял на западном побережье Гудзонова залива в Канаде. Говорит, что эти животные могут весить более 800 килограммов. Самец не спешил и ждал, когда океан покроется льдом. Такое явление происходит каждый год. Лед позволяет белым медведям охотиться на свою основную добычу – кольчатого тюленя.

После того как медведь ушел, Берти попробовал его лежбище. Кто же откажется от такого!

Серый волк

Волк воет перед Белым медведем. Он – часть целой стаи.

Мы, люди, сделали с волками ужасные вещи. Считается, что в 1600 году в Северной Америке было 2 миллиона волков. Благодаря 400 годам систематического уничтожения, сейчас их всего 80 000. Эти лучшие хищники контролируют популяции травоядных животных, позволяя процветать множеству других видов,

– написал Берти.

Ловушка кита

Кит питается в Таиландском заливе. Животное создает поток, чтобы затянуть рыбу в свою пасть. Это необычное поведение, но так кит приспособился к жизни в загрязненной среде. Дело в том, что в этом регионе залив стал гипоксическим и из-за этого в воде недостаточно кислорода. Поэтому добыча кита может жить лишь в верхней прослойке.

Акула, которая греется в лучах солнца

Эти акулы могут вырастать более 10 мэров в длину. Многие акулы были убиты как раз тогда, когда они грелись. В некоторых местах их даже было доведено до вымирания. Сейчас Шотландия – лучшее место, где можно увидеть этих гигантов, поскольку коммерческая охота там закончилась еще в 1994 году.

Эта особа кружила вокруг, поэтому я нырнул для более пристального осмотра. Она повернулась ко мне, поэтому я замер и позволил ей проплыть мимо,

– написал Берти.

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