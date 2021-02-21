Режисер і фотограф дикої природи Берті Грегорі скерував свою дитячу одержимість дикою природою у фотографію. Його роботи завоювали визнання ще на самому початку кар'єри.

Зараз 27-річний фільммейкер подорожує по всій планеті і знімає телевізійні шоу про дику природу для провідних світових телекомпаній.

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Подорожі в інстаграмі

В своєму інстаграмі він ділиться історіями, які траплялися зі знімальною групою. Також він розповідає багато фактів про диких тварин.



Режисер Берті Грегорі знімає дику природу / Фото Bertie Gregory

Про себе Берті каже, що його мета – знайти історії, які змусять людей полюбити світ природи, і показати, що турбуватися про неї вкрай необхідно, бо від цього залежить наше майбутнє.



Режисер Берті Грегорі знімає дику природу / Фото Bertie Gregory

Білий ведмідь після сплячки

Цього великого полярного ведмедя Берті зафільмував на західному узбережжі Гудзонової затоки в Канаді. Каже, що ці тварини можуть важити понад 800 кілограмів. Самець не поспішав і чекав, коли океан покриється кригою. Таке явище відбувається щороку. Лід дозволяє білим ведмедям полювати на свою основну здобич – кільчастого тюленя.

Після того, як ведмідь пішов, Берті спробував його лежбище. Хто ж відмовиться від такого!

Сірий вовк

Вовк виє перед білим ведмедем. Він є частиною цілої зграї.

Ми, люди, зробили з вовками жахливі речі. Вважається, що в 1600 році в Північній Америці було 2 мільйони вовків. Завдяки 400 рокам систематичного знищення, зараз їх є лише 80 000. Ці найкращі хижаки контролюють популяції травоїдних тварин, дозволяючи процвітати безлічі інших видів,

– написав Берті.

Пастка кита

Кит харчується в Таїландській затоці. Тварина створює потік, щоб затягнути рибу в свою пащу. Це незвична поведінка, але так кит пристосувався до життя у забрудненому середовищі. Річ в тім, що в цьому регіоні затока стала гіпоксичною і через це у воді недостатньо кисню. Тому здобич кита може жити лише у верхньому прошарку.

Акула, яка гріється в променях сонця

Ці акули можуть виростати понад 10 мерів у довжину. Багато акул було забито якраз тоді, коли вони грілися. В деяких місцях їх навіть було доведено до вимирання. Зараз Шотландія є найкращим місцем, де можна побачити цих гігантів, оскільки комерційне полювання там закінчилося ще в 1994 році.

Ця особа кружляла навколо, тому я пірнув для більш пильного огляду. Вона повернулася до мене, тому я завмер і дозволив їй проплисти повз,

– написав Берті.

Бабуїн у заповіднику Кімана, Кенія

Автор відео пожартував, що примат намагається розібратися в британській системі боротьби з коронавірусом.