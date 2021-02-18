Ранее ученые полагали, что рыбы постепенно привыкнут к фармацевтическому загрязнению воды. Но эксперименты показали, что эффект зомби сохраняется на протяжении поколений.

Рыбы-зомби, которые живут в загрязненной воде, теряют свою индивидуальность. Это доказали эксперименты австралийских ученых.

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Эксперимент проводили на рыбах гуппи / Фото Zooclub

Флуоксетацин – вещество, содержащееся в распространенном препарате "Прозак". Оно попадает в природные водоемы после посещения людьми туалета.

Ученые поймали 3600 рыбок гуппи и разделили их на три группы. Первая группа жила в чистой пресной воде. Вторая группа жила в аквариуме с таким содержанием флуоксетацина, который обычно наблюдается в водоемах.

Третью группу поместили в аквариум, в котором концентрация антидепрессантов была больше. Такая обычно бывает у стоков очистных сооружений.



Рыбы, живущие в загрязненной воде, теряют индивидуальность / Фото Tetra

Ученые наблюдали за рыбами 2 года. За это время выросло 6 поколений гуппи. Те рыбы, которые жили в чистой воде, вырастали разными. Среди них были активные и ленивые, апатичные и ловкие.

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