Антидепрессанты в воде делают из рыб зомби – так говорят ученые
Ранее ученые полагали, что рыбы постепенно привыкнут к фармацевтическому загрязнению воды. Но эксперименты показали, что эффект зомби сохраняется на протяжении поколений.
Источник:Science
Рыбы-зомби, которые живут в загрязненной воде, теряют свою индивидуальность. Это доказали эксперименты австралийских ученых.
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Эксперимент проводили на рыбах гуппи / Фото Zooclub
Флуоксетацин – вещество, содержащееся в распространенном препарате "Прозак". Оно попадает в природные водоемы после посещения людьми туалета.
Ученые поймали 3600 рыбок гуппи и разделили их на три группы. Первая группа жила в чистой пресной воде. Вторая группа жила в аквариуме с таким содержанием флуоксетацина, который обычно наблюдается в водоемах.
Третью группу поместили в аквариум, в котором концентрация антидепрессантов была больше. Такая обычно бывает у стоков очистных сооружений.
Рыбы, живущие в загрязненной воде, теряют индивидуальность / Фото Tetra
Ученые наблюдали за рыбами 2 года. За это время выросло 6 поколений гуппи. Те рыбы, которые жили в чистой воде, вырастали разными. Среди них были активные и ленивые, апатичные и ловкие.
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А вот рыбы из загрязненных аквариумов были похожи на зомби: они теряли индивидуальность и чувство реальности. Чем больше была концентрация антидепрессантов – тем апатичнее становились рыбы.
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