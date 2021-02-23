Овца с легкостью преодолевает полосу препятствий для собак. Тренер говорит, что овечку было легче научить этому, чем большинство собак.

26-летняя Бекки Ривз из Уэльса в течение 4 лет тренирует собак. Как-то к ней случайно попал ягненок с трагической судьбой. Малыша оставили умирать, потому что он родился с кривыми ногами.

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Овца с легкостью научилась преодолевать полосу препятствий / Фото Daily Mail

Бекки согласилась заботиться о ягненке, от которого отказался фермер. Ей пришлось кормить малыша из бутылочки.

Когда ягненок вырос, новая владелица не растерялась и начала воспитывать овечку по кличке Луна, как собаку. Теперь Луна преодолевает барьеры, выполняет прыжки и ходит вверх и вниз по доскам.

Оказалось, что Луну легче тренировать, чем большинство собак.



Луна и собаки хозяев / Фото Daily Mail

Видео овцы, которая с легкостью преодолевает полосу препятствий, стало вирусным в сети. Пользователи полюбили необычную спортсменку. Еще более удивительным является то, что ягненок со слабыми и кривыми ногами, от которого отказались мама и владелец, смог вырасти здоровой и активной овечкой. Это произошло благодаря любви и уходу Бекки Ривз.

Сейчас овца тренируется 3 – 4 раза в неделю. Сначала она жила в доме, но когда подросла – ее переместили во двор. Впрочем, овечка поняла, что в доме ей нравится и все время хочет туда зайти.

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Теперь Луна живет с другими овцами, которых содержат Бекки и ее партнер Джейк. Но это не мешает ей ежедневно играть с собаками хозяев: спаниелем Поппи, лабрадором Бадди и маламутом Боссом.