Вівця з легкістю долає смугу перешкод для собак. Тренерка розповідає, що овечку було легше навчити цього, аніж більшість псів.

26-річна Беккі Рівз з Уельсу протягом 4 років тренує собак. Якось до неї випадково потрапило ягня з трагічною долею. Малюка залишили помирати, бо він народився з кривими ногами.

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Вівця з легкістю навчилася долати смугу перешкод / Фото Daily Mail

Беккі згодилася піклуватися про ягня, від якого відмовився фермер. Їй довелося годувати маля з пляшечки.

Коли ягня підросло, нова власниця не розгубилася й почала виховувати овечку на прізвисько Луна, як собаку. Тепер Луна долає бар'єри, виконує стрибки та ходить вгору і вниз по дошках.

Виявилося, що Луну легше тренувати, аніж більшість собак.



Луна і собаки господарів / Фото Daily Mail

Відео вівці, яка з легкістю долає смугу перешкод, стало вірусним в мережі. Користувачі полюбили незвичну спортсменку. Ще дивовижнішим є те, що ягня з кволими й кривими ногами, від якого відмовилися мама і власник, змогло вирости здоровою й активною овечкою. Це сталося завдяки любові та догляду Беккі Рівз.

Зараз вівця тренується 3 – 4 рази на тиждень. Спершу вона жила в домі, але коли підросла – її перемістили на подвір'я. Втім, овечка зрозуміла, що в домі їй подобається й увесь час хоче туди зайти.

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Тепер Луна живе з іншими вівцями, яких утримують Беккі та її партнер Джейк. Але це не заважає їх щодня гратися з собаками господарів: спанієлем Поппі, лабрадором Бадді та маламутом Боссом.

Дивіться відео, як Луна долає смугу перешкод: