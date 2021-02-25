Вперше у світі: цуценя народилося з 6 ногами й вижило
Така аномалія іноді трапляється, однак до цього часу цуценята з неприродною кількістю ніг гинули ще в період вагітності самки. Лікарі називають цей випадок "дивом".
Джерело:фейсбук Neel Veterinary Hospital
Цуценя породи австралійська бордер-колі народилося з 6 ногами. Малюк Шкіпер став першим собакою, який зумів вижити з такою мутацією.
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Ветеринари з Оклахоми називають те, що цуценя народилося живим, справжнім "дивом". Ймовірно, під час розвитку в утробі 2 ембріони не розділилися вчасно.
Шкіпер має 1 голову та грудну клітку, але 2 тазові області, 2 нижні сечовивідні шляхи, 2 репродуктивні системи, 2 хвости та 6 ніг.
Жодне дослідження не вказує на те, що подібні цуценята народжувалися живими. Цуценя народилося 21 лютого і прожило вже 5 днів.
На жаль, матір відмовилася від малюка, тому ветеринари з Neel Veterinary Hospital вигодовують його з пляшечки. Небайдужі люди зібрали 1700 доларів для того, щоб забезпечити лікування й майбутні операції для цуценяти.
Ветеринари запевняють, що у Шкіпера нічого не болить і він почувається добре. Усі його лапи реагують на подразнення і можуть рухатися.
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У Фейсбуці створили групу під назвою "Подорож Шкіпера", де можна дізнатися новини про життя незвичайного цуценяти.
Шкіпер справляється чудово. Він не спав всю ніч, повзав навколо і намагався вилізти на все, – розповідають у групі.
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