Есть один быстрый способ определить пол котенка: достаточно просто посмотреть на половой орган животного. У кота половые органы внешние, у кошки – наоборот. Рассказываем, как точно узнать, мальчиком или девочкой является ваш котик.

Согласитесь, порой довльно трудно определить пол маленького котенка, особенно, если раньше никогда этого не делали. Наибольшие сложности возникают с пушистыми породами. Хотите разобраться, кто перед вами: кот или кошка? Тогда читайте нашу статью, где представлено несколько достоверных методов того, как определить кошку или кота.

Важно Чего боятся собаки: как преодолеть основные страхи четвероногих любимцев



У маленьких котят достаточно сложно определить пол / Фото Pickpik

В каком возрасте определяется пол

Пол новорожденного котенка определить легче, чем уже подросшего животного. А все потому, что у только появившегося на свет котенка половые органы еще не обросли шерстью, они хорошо видны. Если животное попало к вам позже, и вы не можете разобраться кто перед вам – кот или кошка, подождите, когда ему исполнится 10-12 недель. В этот период почти незаметные ранее яички начинают проявляться и увеличиваться у котов, поэтому вы легко все поймете

Как отличить котенка-самца от кошки

Для начала хорошо помойте руки и насухо их вытрите. Недопустимо, чтобы руки были холодными либо сильно пахли посторонними запахами. Чтобы узнать пол котенка, нужно положить его на теплое полотенце, перевернуть на животик и затем аккуратно поднять хвост. Перед этим убедитесь, что мама-кошка не против ваших манипуляций, не стоит сердить ее. Также нельзя поднимать котенка за хвост, держать его небрежно и долго, отрывать во время кормления, надавливать на половые органы.

Если остались сомнения – кошка или кот, то подождите до 3-4 недельного возраста, тогда половые признаки станут более видны и понятны.

Расстояние между анусом и гениталиями

Проверенный метод – обратить внимание на расстояние у котенка между анусом и гениталиями. У мужских особей оно будет большим, чем у женских. Кроме того, у котов между анальным и генитальным отверстиями шерсть растет достаточно густо, а вот у кошек между этими отверстиями шерсти практически нет.

Форма половых органов

Как определить кот или кошка по форме мочевого отверстия? Все довольно просто: возьмите котенка на руки, переверните животиком на ладонь вашей руки и поднимите ему хвостик.



У новорожденных котят проще определить пол, чем у тех, которые уже подросли / Фото Legkovmeste

Вы увидите анус и мочевое отверстие. У котов эти органы выглядят как пара вертикальных точек одинакового размера (как условная двоеточие ":") с расстоянием около 1 см. У кошек мочевое отверстие больше похоже на небольшую щель (напоминает перевернутую букву "i"), он располагается совсем рядом с анусом.



Схема определения пола котенка / Фото Vetmag

Форма яичек у котят-мальчиков в 3 месяца

Частью половых органов котов являются яички, они находятся между анусом и пенисом. Сначала они могут быть почти незаметными, но в возрасте 10-12 недель начнут проявляться и увеличиваться. Можно попробовать прощупать горошиновидные образования (3-5 мм в диаметре). Для этого аккуратно проводите двумя сомкнутыми пальцами (указательным и средним) в области между анусом и пенисом.

Анализ крови

Как понять, котенок – кот или кошка, безошибочно? Прекрасный вариант – ДНК-тестирование, с этой целью стоит обратиться к ветеринарному врачу. Тест делают в специализированной лаборатории при клинике. Главный минус тестирования – высокая цена. Да и не в каждом городе есть клиники со всем необходимым оборудованием, чтобы провести такой анализ. Преимущественно ДНК-тест заказывают владельцы редких породистых животных, когда спрос на котят появляется до их рождения.

Окраска шерсти может подсказать, как узнать пол котенка

Цвет шерсти котенка может с большой вероятностью подсказать, кто перед вами – кошка или кот.

Черепаховый окрас (трехцветный – черный, белый, рыжий) является почти 100% индикатором того, что перед вами женская особь, то есть кошка. Эти цвета переносятся хромосомой Х и для появления трехцветности необходимо 2 Х-хромосомы. Коты не могут иметь трехцветного окраса шерсти, за исключением случая редкого генетического заболевания.

Рыжий окрас является маркером мужского пола, чаще всего с ним рождаются коты.

Актуально Почему надо стерилизовать собак и кошек: все за и против

В любом случае, если вы решили проверить пол котенка, то не проявляйте к нему грубость и настойчивость. Сначала подружитесь с малышом и его мамой. Если же понять ничего не получается, всегда можно обратиться за помощью к ветеринару.