Стерилизация животных – это отличный способ сохранить жизнь и здоровье собак и кошек. Ко Всемирному дню стерилизации мы подготовили материал, из которого вы узнаете, почему важно стерилизовать всех животных без исключения.

23 февраля 2021 года отмечают Всемирный день стерилизации животных. Рассказываем, почему важно стерилизовать своих любимцев, как стерилизация влияет на здоровье и что делать тем, кто колеблется или боится стерилизовать своего четвероногого друга.

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Есть ли разница между стерилизацией и кастрацией

Обычно все думают, что стерилизуют самок, а кастрируют кобелей. Однако это не совсем правильно.

Стерилизация и кастрация – это разные процедуры. Во время кастрации удаляют только половые железы, а при стерилизации избавляются от репродуктивных органов: у самок – это матка и яичники.

Действительно, самок сейчас чаще всего стерилизуют, а к самцам могут применять обе процедуры.

Когда можно стерилизовать собаку или кошку

Однозначных рекомендаций по возрасту для стерилизации нет. Большинство ветеринаров советуют стерилизовать животных до первой течки. Собак маленького и среднего размера, а также кошек можно стерилизовать ориентировочно в возрасте от 6 месяцев. Собак размером более 20 килограммов советуют стерилизовать позже – в возрасте от 9 до 15 месяцев, чтобы дать животному вырасти.

Перед стерилизацией надо, чтобы собака или кошка родила один раз

Это миф, не имеющий ничего общего с научными исследованиями и медицинской практикой. Для здоровья животного лучше стерилизовать его возрасте от 6 месяцев (для крупных пород – в 9-15 месяцев).



Стерилизация улучшает качество жизни вашего любимца / Фото Pixabay

Если же вы заставляете свою собаку или кошку родить, знайте – не все малыши найдут хороший дом, некоторые из них могут пополнить ряды бездомных животных. И ваша выдуманная доброта к своему животному может обернуться катастрофическими последствиями для будущих щенков или котят.

Это касается не только беспородных животных, но даже породистых.

Кроме того, вы заставите организм своего животного переживать значительный стресс, связанный с вынашиванием и рождением малышей. Поэтому лучше стерилизуйте собаку или кошку и будьте уверены в качестве ее жизни.

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Если у меня породистое животное и я когда-то захочу потомство от него

В западных странах не стерилизуют только породистых племенных животных, владельцы которых имеют право заниматься разведением.

Всех стальных стерилизуют с целью не только сохранить здоровье любимцев, но и избежать появления бездомных животных.

Большинство бездомных собак и кошек были рождены от домашних животных. Чтобы избежать появления новых бездомных, стерилизуйте своих любимцев вовремя.



Стерилизация является простым и действенным способом предотвратить появление бездомных животных / Фото Pixabay

Подумайте, сколько несчастных животных вы видите на улицах своего города. Не является ли жестокостью размножать еще и своих домашних животных, когда существует большое количество тех, кому действительно нужен дом?

Надо ли стерилизовать, если животное живет в квартире

Да, даже если вы очень любите свою собаку или кота и не выпускаете гулять без присмотра, стерилизация все равно пойдет ей на пользу. Операция снижает риск некоторых заболеваний. Стерилизованные животные обычно живут дольше.

Кроме того, кастрация кобелей обычно помогает снизить проявления агрессии и другое нежелательное поведение. Часто кобели убегают от хозяев в поисках партнерши. Кастрация обезопасит вашу собаку от этого.

Кроме того, есть еще одна неочевидная причина для стерилизации или кастрации. Если произойдет ужасная неприятность и ваше животное потеряется или убежит, оно не родит потомство – и не будет пополнять ряды бездомных животных. А кобель или кот не станут "отцами" обездоленных уличных малышей.



Животных, которые живут в квартире, также нужно стерилизовать / Фото Pixabay

Если стерилизовать породистое животное, вы не только сохраните его здоровье. Вы также обезопасите его от кражи – существуют недобросовестные люди, которые воруют породистых собак или кошек с целью размножения. Стерилизация увеличивает шансы, что ваше животное вернется к вам.

Какие заболевания могут быть, если не стерилизовать

С возрастом у нестерилизованных самок чаще развивается рак молочной железы, пиометра (опасная инфекция матки – 24 канал). Конечно, стерилизация не дает защищает от болезней на 100%, но значительно снижает риск их развития.

Растолстеет ли животное после стерилизации

Собаки и коты после стерилизации становятся спокойнее, поэтому у них может снизиться потребность в калориях. Обязательно посоветуйтесь с ветеринаром и, при необходимости, кормите животное специальным кормом с низким содержанием жиров.



Стерилизованным животным нужна физическая активность / Фото Pixabay

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Также не забывайте о физической активности. И собаки, и кошки должны иметь достаточное количество движения. С собаками нужно гулять не менее часа в день, а для некоторых пород (например, хаски – 24 канал), и 2 часа в день будет мало. Прогулки должны быть активными и включать бег, игры с другими животными, апортировку предметов и так далее.