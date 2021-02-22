Оказывается, собаки породы хаски имеют голубые глаза из-за мутации в геноме. Мутация стала причиной появления у хаски и других собак голубых глаз, а также правого и левого глаз разных цветов.

Ученые из США исследовали гены 6 тысяч собак с голубыми глазами. Они выяснили, что во всем "виноват" повтор участка генома. Геном – это полный набор ДНК организма со всеми его генами.

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Голубые глаза является следствием мутации / Фото Unsplash

О результатах исследования сообщает PLoS Genetics .

Ученые нашли повтор участка ДНК в 18-й хромосоме голубоглазых собак. Такая мутация является причиной голубых глаз и гетерохромии у животных.

Гетерохромия – это разный цвет правого и левого глаза. Встречается у людей и животных.