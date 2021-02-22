Виявляється, собаки породи хаскі мають блакитні очі через мутацію в геномі. Мутація стала причиною появи у хаскі та інших собак блакитних очей, а також правого та лівого ока різних кольорів.

Науковці з США дослідили гени 6 тисяч собак з блакитними очима. Вони з'ясували, що у всьому "винен" повтор ділянки геному. Геном – це повний набір ДНК організму з усіма його генами.

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Блакитні очі є наслідком мутації / Фото Unsplash

Про результати дослідження повідомляє PLoS Genetics.

Вчені знайшли повтор ділянки ДНК у 18-й хромосомі блакитнооких собак. Така мутація є причиною блакитних очей та гетерохромії у тварин.

Гетерохромія – це різний колір правого та лівого ока. Зустрічається у людей і тварин.