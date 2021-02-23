Стерилізація тварин – це чудовий спосіб зберегти життя та здоров'я собак і кішок. До Всесвітнього дня стерилізації ми підготували матеріал, у якому ви дізнаєтеся, чому важливо стерилізувати усіх домашніх тварин без виключення.

23 лютого 2021 року відзначають Всесвітній день стерилізації тварин. Розповідаємо, чому важливо стерилізувати своїх улюбленців, як стерилізація впливає на здоров'я і що робити тим, хто вагається або боїться стерилізувати свого чотирилапого друга.

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Чи є різниця між стерилізацією і кастрацією

Зазвичай усі думають, що стерилізують самок, а каструють кобелів. Однак це не зовсім правильно.

Стерилізація і кастрація – це різні процедури. Під час кастрації видаляють тільки статеві залози, а при стерилізації позбуваються репродуктивних органів: у самок – це матка і яєчники.

Справді, самок зараз найчастіше стерилізують, а до самців можуть застосовувати обидві процедури.

Коли можна стерилізувати собаку або кішку

Однозначних рекомендацій щодо віку для стерилізації немає. Більшість ветеринарів радять стерилізувати тварин до першої тічки. Собак маленького і середнього розміру, а також кішок можна стерилізувати орієнтовно у віці від 6 місяців. Собак розміром понад 20 кілограмів радять стерилізувати пізніше – у віці від 9 до 15 місяців, щоб дати тварині вирости.

Перед стерилізацію треба, щоб собака або кішка народила один раз

Це міф, який не має нічого спільного з науковими дослідженнями й медичною практикою. Для здоров'я тварини найкраще стерилізувати її віці від 6 місяців (для крупних порід – у 9-15 місяців).



Стерилізація покращує якість життя вашого улюбленця / Фото Pixabay

Якщо ж ви змушуєте свою собаку чи кішку народити, знайте – не всі малюки знайдуть хороший дім, деякі з них можуть поповнити лави бездомних тварин. І ваша вигадана доброта до своєї тварини може обернутися катастрофічними наслідками для майбутніх цуценят або кошенят.

Це стосується не тільки безпородних тварин, а й навіть породистих.

Окрім того, ви змусите організм своєї тварини переживати значний стрес, пов'язаний з виношуванням та народженням малюків. Тому краще стерилізуйте собаку або кішку і будьте впевнені у якості її життя.

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Якщо у мене породиста тварина і я колись захочу потомство від неї

У західних країнах не стерилізують тільки породистих племінних тварин, власники яких мають право займатися розведенням.

Усіх інших стерилізують з метою не тільки зберегти здоров'я улюбленців, а й уникнути появи бездомних тварин.

Більшість безпритульних собак і котів були народжені від домашніх тварин. Щоб уникнути появи нових безхатьків, стерилізуйте своїх улюбленців вчасно.



Стерилізація є простим і дієвим способом запобігти появі бездомних тварин / Фото Pixabay

Подумайте, скільки нещасних тварин ви бачите на вулицях свого міста. Чи не є жорстокістю розмножувати ще й своїх домашніх тварин, коли існує велика кількість тих, кому справді потрібен дім?

Чи треба стерилізувати, якщо тварина живе у квартирі

Так, навіть якщо ви дуже любите свою собаку або кота і не випускаєте гуляти без нагляду, стерилізація все одно піде їй на користь. Операція знижує ризик деяких захворювань. Стерилізовані тварини зазвичай живуть довше.

Окрім того, кастрація кобелів зазвичай допомагає знизити прояви агресії та іншу небажану поведінку. Часто кобелі тікають від господарів у пошуках партнерки. Кастрація убезпечить вашу собаку від цього.

Окрім того, є ще одна неочевидна причина для стерилізації чи кастрації. Якщо станеться жахлива неприємність і ваша тварина загубиться або втече, вона не народить потомство – і не буде поповнювати лави бездомних тварин. А кобель чи кіт не стануть "татками" знедолених вуличних малюків.



Тварин, які живуть у квартирі, також потрібно стерилізувати / Фото Pixabay

Якщо стерилізувати породисту тварину, ви не тільки збережете її здоров'я. Ви також убезпечите її від викрадення – існують недобросовісні люди, які крадуть породистих собак чи котів з метою розмноження. Стерилізація збільшує шанси, що ваша тварина повернеться до вас.

Які захворювання можуть бути, якщо не стерилізувати

З віком у нестерилізованих самок частіше розвивається рак молочної залози, піометра (небезпечна інфекція матки – 24 канал). Звісно, стерилізація не дає захищає від хвороб на 100%, але значно знижує ризик їх розвитку.

Чи розтовстіє тварина після стерилізації

Собаки й коти після стерилізації стають спокійнішими, тому у них може знизитися потреба в калоріях. Обов'язково порадьтеся з ветеринаром і, за потреби, годуйте тварину спеціальним кормом з нижчим вмістом жирів.



Стерилізованим тваринам потрібна фізична активність / Фото Pixabay

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Також не забувайте про фізичну активність. І собаки, і коти повинні мати достатню кількість руху. З собаками потрібно гуляти не менш як годину на день, а для деяких порід (наприклад, хаскі – 24 канал), і 2 години на день буде мало. Прогулянки повинні бути активними й включати біг, ігри з іншими тваринами, апортирування предметів тощо.

Для котів, які живуть у квартирі, важливо мати іграшки й предмети, що допоможуть бути активними: м'ячики, м'які іграшки. Господарям потрібно самим зацікавлювати котів до гри й змушувати рухатися якомога більше.