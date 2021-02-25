Є один швидкий спосіб визначити стать кошеняти: досить просто подивитися на статевий орган тварини. У кота статеві органи зовнішні, у кішки – навпаки. Розповідаємо, як точно дізнатися, хлопчиком чи дівчинкою є ваш котик.

Погодьтеся, часом досить важко визначити стать маленького кошеняти, особливо, якщо раніше ніколи цього не робили. Найбільші труднощі виникають із пухнастими породами. Хочете розібратися, хто перед вами: кіт або кішка? Тоді читайте нашу статтю, де представлено кілька достовірних методів того, як визначити кішку або кота.

Важливо Чого бояться собаки: як подолати основні страхи чотирилапих улюбленців



У маленьких кошенят досить складно визначити стать / Фото Pickpik

У якому віці визначається стать

Стать новонародженого кошеняти визначити легше, ніж коли тварина вже підросла. А все тому, що у тільки що народженого на світ кошеняти статеві органи ще не обросли шерстю, вони добре помітні. Якщо тварина потрапила до вас пізніше, і ви не можете розібратися хто перед вам – кіт чи кішка, почекайте, коли їй виповниться 10-12 тижнів. У цей період майже непомітні раніше яєчка починають проявлятися і збільшуватися у котів, тому ви легко все зрозумієте.

Як відрізнити кошеня-самця від кішки

Для початку добре помийте руки, насухо їх витріть. Неприпустимо, щоб руки були холодними або сильно пахли сторонніми запахами. Щоб дізнатися стать кошеняти, потрібно покласти його на теплий рушник, перевернути на животик і потім акуратно підняти хвіст. Перед цим переконайтеся, що мама-кішка не проти ваших маніпуляцій, не варто дратувати її. Також не можна підіймати кошеня за хвіст, тримати його недбало і довго, відривати під час годування, натискати на статеві органи.

Якщо залишилися сумніви – кішка або кіт, то почекайте до 3-4 тижневого віку, тоді статеві ознаки стануть більш помітні й зрозумілі.

Відстань між анусом і геніталіями

Перевірений метод – звернути увагу на відстань у кошеняти між анусом і геніталіями. У чоловічих особин вона буде більшою, ніж у жіночих. Крім того, у котів між анальним і генітальним отворами шерсть росте досить густо, а ось у кішок між цими отворами шерсті практично немає.

Форма статевих органів

Як визначити кіт або кішка за формою сечового отвору? Все досить просто: візьміть кошеня на руки, переверніть животиком на долоню вашої руки та підніміть йому хвостик.



У новонароджених кошенят простіше виявити стать, ніж у тих, які вже підросли / Фото Legkovmeste

Ви побачите анус і сечовий отвір. У котів ці органи виглядають як пара вертикальних точок однакового розміру (як умовна двокрапка ":") з відстанню близько 1 см. У кішок сечовий отвір більше схожий на невелику щілину (нагадує перевернуту букву "i"), він розташовується зовсім поруч із анусом.



Схема визначення статі кошеняти / Фото Vetmag

Форма яєчок у кошенят-хлопчиків у 3 місяці

Частиною статевих органів котів є яєчка, вони знаходяться між анусом і пенісом. Спочатку вони можуть бути майже непомітними, але у віці 10-12 тижнів починають проявлятися і збільшуватися. Можна спробувати прощупати горошиноподібні утворення (3-5 мм в діаметрі). Для цього треба акуратно провести двома зімкнутими пальцями рук (вказівним і середнім) в області між анусом і пенісом.

Аналіз крові

Як зрозуміти кошеня – кіт чи кішка безпомилково? Прекрасний варіант – ДНК-тестування, з цією метою варто звернутися до ветеринарного лікаря. Тест роблять у спеціалізованій лабораторії при клініці. Головний мінус тестування – висока ціна. Та й не в кожному місті є клініки з усім необхідним обладнанням, щоб провести такий аналіз. Переважно ДНК-тест замовляють власники рідкісних породистих тварин, коли попит на кошенят з'являється до їх народження.

Забарвлення шерсті може підказати, як дізнатися стать кошеня

Колір шерсті кошеняти може з великою ймовірністю підказати, хто перед вами – кішка або кіт.

Черепахове забарвлення (триколірне – чорне, біле, руде) є майже 100% індикатором того, що перед вами жіноча особина, тобто кішка. Ці кольори переносяться хромосомою Х і для появи триколірної необхідно 2 Х-хромосоми. Коти не можуть мати триколірного забарвлення шерсті, за винятком випадку рідкісного генетичного захворювання.

Руде забарвлення шерсті є маркером чоловічої статі, найчастіше з ним народжуються коти.

Актуально Чому треба стерилізувати собак і котів: усі за та проти

У будь-якому випадку, якщо ви вирішили перевірити стать кошеняти, то не проявляйте до нього грубість і наполегливість. Спочатку треба подружитися з малюком і його мамою. Якщо ж зрозуміти нічого не виходить, завжди можна звернутися за допомогою до ветеринара.