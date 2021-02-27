Оказывается, древние математические формулы могут понадобиться не только на уроках математики. Специалисты по изучению животных использовали формулу золотого сечения, чтобы определить самую совершенную породу собак.

Древнегреческие ученые разработали формулу золотого сечения для определения "физического совершенства". Эта формула помогает сравнить измерения тела, соотношение черт лица и их симметрию.

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Ученые создали алгоритм для того, чтобы определить самую привлекательную породу / Фото Zen.yandex

Специалисты по исследованию животных использовали золотое сечение для того, чтобы выяснить, какая собака является самой милой. Команда американского сайта MoneyBeach, который занимается страхованием животных, лично отобрала фотографии различных пород собак. Затем они вычислили уровень привлекательности с помощью расстояния между глазами, размеров ушей, ноздрей и языка.

Аналитики выработали процентные показатели, в которых можно измерять привлекательность пород.

Согласно результатам исследования, самой красивой породой собак стал далматин. Именно черно-белая морда этих собак была идентифицирована как образец "физического совершенства".



Именно морда далматина была признана самой привлекательной / Фото Litbro

Согласно результатам исследования, далматины являются совершенными на 67,03 % .

Следующими после совершенных далматинов стали такие породы :

ирландский водный спаниель – 66,26 %,

жесткошерстний фокстерьер – 65,53 %,

лабрадор-ретривер – 64,67 %,

бассет-хаунд – 64,43 %,

самоед – 63,86 %,

джек-рассел-терьер – 63,86 %,

ротвейлер – 63,65 %,

сенбернар – 62,94 %,

золотистый ретривер – 62,52 %.

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Популярные лабрадоры также вошли в перечень самых красивых пород / Фото Lapkins