Кормят майонезом: как в Израиле спасают черепах после разлива мазута
Израильские ученые нашли способ помочь черепахам, которые пострадали после серьезного разлива мазута. Их кормят майонезом, чтобы вывести смолу с желудочно-кишечного тракта.
Источник:AP
После того как в Израиле произошла серьезная утечка мазута, пострадало немало морских животных. В Израильском центре спасения морских черепах сейчас находятся на лечении 11 рептилий.
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Майонез разрушает смолу в пищеварительной системе / Фото AP Photo
Мазут попал в их дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Смолу из дыхательных путей ученые смогли удалить. А для очистки пищеварительной системы черепах начали кормить майонезом.
Черепах будут лечить в течение недели или двух / Фото AP Photo
Ученые утверждают, что майонез разрушает мазут. Морских черепах будут лечить в течение 1 – 2 недель, а затем выпустят обратно в дикую природу.
Что произошло в Израиле
21 февраля на средиземноморское побережье Израиля выбросило десятки тонн мазута. Пострадало более 190 километров береговой линии. Эту экологическую катастрофу признали одной из крупнейших в истории страны.
Во время разлива мазута пострадало немало морских животных / Фото AP Photo
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