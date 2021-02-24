Родители сняли видео и разместили его в тиктоке. Оно набрало уже почти 150 тысяч просмотров.

Этой девочке из Великобритании всего 2 года, а она уже стала популярной в сети. Ребенок обожает животных и в таком маленьком возрасте уже умеет пасти овец.

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Маленькая девочка справилась с овцами / Фото DailyMail

Изабель Виллард из Норфолка имеет талант к выпасу овец. Она не боится животных и хорошо ладит с большим стадом.

На видео ребенку удалось смело загнать овец в загон. Сначала стадо не слушается маленькую девочку, но потом начинает группироваться и идти в нужном направлении.



Изабель обожает природу и животных / Фото DailyMail

Сначала ребенку немного помогала собака породы бордер-колли по кличке Нелли. Но, в конце концов, Изабель справилась с задачей сама.

В конце видео отец даже смотрит на собаку, понимая, что они с колли почти ничего не сделали.

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