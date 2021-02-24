Лабрадор Винн посещала медицинский центр в американском городе Денвер. Она дарила любовь и объятия сотрудникам больницы скорой помощи в самые трудные времена.

Когда медработники сталкивались с неописуемым стрессом при уходе за пациентами с коронавирусом, этот пушистый друг становился для них своеобразным успокаивающим и утешением.

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Как собака попала в больницу

Источник: GMA

Врач неотложной медицины в Медицинском центре Роуз Сьюзан Райан готовит служебных собак для некоммерческой организации. Впоследствии эти четвероногие друзья становятся помощниками для людей с ограниченными возможностями.

Винн попала к Райан еще совсем маленьким щенком. Врач регулярно привозила ее к себе на работу.

Наша команда поддалась большому стрессу. Нам нужно было придумать способ управления тревогой в это трудное время,

– вспоминает Райан.



Каждый работник больницы не мог устоять перед маленькой Винн / Фото Today



Винн позволяли лежать там, где ей хотелось / Фото Today



Винн одевали специальный плащик / Фото GMA

Для Винн выделили помещение, где медсестры и врачи могли взять теплое одеяло, сесть рядом с собакой и на минутку отдохнуть. Это происходило под мелодию управляемой медитации, которая играла в фоновом режиме.

Одна из наших сотрудниц плакала и была по-настоящему переполнена всем, что происходило. Поэтому мы заставили ее зайти в комнату с Винн и это сразу помогло,

– рассказала Райан.

Каждый работник больницы находил в собаке удовольствие и утешение.



Винн и Сьюзан Райан отдыхают после тяжелого дня / Фото GMA



Винн имеет невероятную способность успокаивать людей / Фото GMA



Винн всегда была там, где нуждались в ее помощи / Фото GMA

Последний день в больнице

Источник: CNN

Недавно Винн в последний раз наведалась в денверскую больницу. Медики попрощались с их собачьей спутницей, которая почти 2 года была рядом.

Сотрудники медучреждения вспомнили, что когда Винн впервые пришла в отделение неотложной помощи, они чувствовали определенный страх. Никто даже не догадывался, чем это все обернется.



Персонал больницы попрощался со своей любимицей Винн / Фото GMA

Борьба с вирусом могла бы быть и хуже, говорят медики, Винн за последний год обеспечила крайне необходимый костыль для большей части персонала.

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Винн будет помогать людям с ограниченными возможностями / Фото GMA

На собаку впереди ждет важная задача – она будет помогать людям с ограниченными возможностями. А тем временем Райан уже подыскивает щенка, который станет новым любимцем денверской больницы.