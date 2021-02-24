Как служебная собака помогала медикам преодолевать стресс: невероятная история
Лабрадор Винн посещала медицинский центр в американском городе Денвер. Она дарила любовь и объятия сотрудникам больницы скорой помощи в самые трудные времена.
Источник:24 канал
Когда медработники сталкивались с неописуемым стрессом при уходе за пациентами с коронавирусом, этот пушистый друг становился для них своеобразным успокаивающим и утешением.
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Как собака попала в больницу
Источник: GMA
Врач неотложной медицины в Медицинском центре Роуз Сьюзан Райан готовит служебных собак для некоммерческой организации. Впоследствии эти четвероногие друзья становятся помощниками для людей с ограниченными возможностями.
Винн попала к Райан еще совсем маленьким щенком. Врач регулярно привозила ее к себе на работу.
Наша команда поддалась большому стрессу. Нам нужно было придумать способ управления тревогой в это трудное время,
– вспоминает Райан.
Каждый работник больницы не мог устоять перед маленькой Винн / Фото Today
Винн позволяли лежать там, где ей хотелось / Фото Today
Винн одевали специальный плащик / Фото GMA
Для Винн выделили помещение, где медсестры и врачи могли взять теплое одеяло, сесть рядом с собакой и на минутку отдохнуть. Это происходило под мелодию управляемой медитации, которая играла в фоновом режиме.
Одна из наших сотрудниц плакала и была по-настоящему переполнена всем, что происходило. Поэтому мы заставили ее зайти в комнату с Винн и это сразу помогло,
– рассказала Райан.
Каждый работник больницы находил в собаке удовольствие и утешение.
Винн и Сьюзан Райан отдыхают после тяжелого дня / Фото GMA
Винн имеет невероятную способность успокаивать людей / Фото GMA
Винн всегда была там, где нуждались в ее помощи / Фото GMA
Последний день в больнице
Источник: CNN
Недавно Винн в последний раз наведалась в денверскую больницу. Медики попрощались с их собачьей спутницей, которая почти 2 года была рядом.
Сотрудники медучреждения вспомнили, что когда Винн впервые пришла в отделение неотложной помощи, они чувствовали определенный страх. Никто даже не догадывался, чем это все обернется.
Персонал больницы попрощался со своей любимицей Винн / Фото GMA
Борьба с вирусом могла бы быть и хуже, говорят медики, Винн за последний год обеспечила крайне необходимый костыль для большей части персонала.
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Винн будет помогать людям с ограниченными возможностями / Фото GMA
На собаку впереди ждет важная задача – она будет помогать людям с ограниченными возможностями. А тем временем Райан уже подыскивает щенка, который станет новым любимцем денверской больницы.
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