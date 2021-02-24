Лабрадорка Вінн відвідувала медичний центр в американському місті Денвер. Вона дарувала любов та обійми співробітникам лікарні швидкої допомоги у найважчі часи.

Коли медпрацівники стикалися з невимовним стресом під час догляду за пацієнтами з коронавірусом, цей пухнастий друг ставав для них своєрідним заспокійливим та розрадою.

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Як собака потрапив до лікарні

Джерело: GMA

Лікарка невідкладної медицини в Медичному центрі Роуз Сьюзан Райан готує службових собак для некомерційної організації. Згодом ці чотирилапі друзі стають помічниками для людей з обмеженими можливостями.

Вінн потрапила до Райан ще зовсім маленьким цуценям. Лікарка регулярно привозила її до себе на роботу.

Наша команда зазнала великого стресу. Нам потрібно було придумати спосіб управління тривогою в цей важкий час,

– згадує Райан.



Кожен працівник лікарні не міг встояти перед маленькою Вінн / Фото Today



Вінн дозволяли лежати там, де їй хотілося / Фото Today



Вінн вдягали спеціальний плащик / Фото GMA

Для Вінн виділили приміщення, де медсестри та лікарі могли взяти теплу ковдру, сісти поруч з собакою і на хвилинку відпочити. Це відбувалося під мелодію керованої медитації, що грала у фоновому режимі.

Одна із наших співробітниць плакала і була по-справжньому переповнена усім, що відбувалося. Тому ми змусили її зайти в кімнату з Вінн і це відразу допомогло,

– розповіла Райан.

Кожен працівник лікарні знаходив у собаці втіху та розраду.



Вінн та Сьюзан Райан відпочивають після важкого дня / Фото GMA



Вінн має неймовірну здатність заспокоювати людей / Фото GMA

Вінн завжди була там, де потребували її допомоги / Фото GMA

Останній день в лікарні

Джерело: CNN

Нещодавно Вінн востаннє навідалась до денверської лікарні. Медики попрощалися з їхньою собачою супутницею, яка майже 2 роки була поруч.

Співробітники медзакладу згадали, що коли Вінн вперше прийшла у відділення невідкладної допомоги, вони відчували певний страх. Ніхто навіть не здогадувався, чим це все обернеться.



Персонал лікарні попрощався зі своєю улюбленицею Вінн / Фото GMA

Боротьба з вірусом могла б бути набагато гіршою, кажуть медики, Вінн за останній рік забезпечила вкрай необхідну милицю для більшої частини персоналу.

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Вінн допомагатиме людям з обмеженими можливостями / Фото GMA

На собаку попереду чекає важливе завдання – вона допомагатиме людям з обмеженими можливостями. А тим часом Райан вже підшукує цуценя, яке стане новим улюбленцем денверської лікарні.