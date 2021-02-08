Если у вас есть собака, или даже несколько – позаботьтесь о том, чтобы в квартире было отдельное место для четвероногого. Любой пес должен иметь комфортное место, где сможет отдыхать в уюте и покое.

Сегодня существует большой выбор лежанок, которые подходят к различным интерьерам. Предлагаем интересные варианты собачьих уголков, которые понравятся и четвероногим, и их владельцам.

Интересно Хвостатый пожарный из Киева: история пса, охраняющего покой спасателей

Двухэтажная лежанка



В ней могут разместиться сразу кошка и собака, или два разных по размеру любимца / Фото Sobakibalabaki

Лежанка в ящике



Стильное решение, которое подойдет даже для большой собаки / Фото Sobakibalabaki

Стильный деревянный каркас

В таком уголке хватит места для двух любимцев / Фото Sobakibalabaki

Удобный диван



Это место выглядит стильно и будет очень удобным для любимца / Фото Sobakibalabaki

Все собачьи вещи в одном месте



Уголок для кормления украсили фотографиями собак и аксессуарами для прогулок / Фото Sobakibalabaki

Лежанка, поднятая над полом



Облегчает уборку под постелью собаки, а также станет интересной и комфортной для любимцев / Фото Sobakibalabaki

Каркасный дом



Украсит ваш дом и создаст уют для большого пса / Фото Sobakibalabaki

Матрас с искусственным мехом



Выглядит красиво, но потребует постоянной стирки / Фото Sobakibalabaki

Исследование Собак приручили женщины – так утверждают ученые

Спальное место с подушками



Пример простой и комфортной лежанки для собаки / Фото Sobakibalabaki

Мини-диван