Как обустроить собачий уголок: 10 оригинальных идей с фото
Если у вас есть собака, или даже несколько – позаботьтесь о том, чтобы в квартире было отдельное место для четвероногого. Любой пес должен иметь комфортное место, где сможет отдыхать в уюте и покое.
Источник:Sobakibalabaki
Сегодня существует большой выбор лежанок, которые подходят к различным интерьерам. Предлагаем интересные варианты собачьих уголков, которые понравятся и четвероногим, и их владельцам.
Интересно Хвостатый пожарный из Киева: история пса, охраняющего покой спасателей
Двухэтажная лежанка
В ней могут разместиться сразу кошка и собака, или два разных по размеру любимца / Фото Sobakibalabaki
Лежанка в ящике
Стильное решение, которое подойдет даже для большой собаки / Фото Sobakibalabaki
Стильный деревянный каркас
В таком уголке хватит места для двух любимцев / Фото Sobakibalabaki
Удобный диван
Это место выглядит стильно и будет очень удобным для любимца / Фото Sobakibalabaki
Все собачьи вещи в одном месте
Уголок для кормления украсили фотографиями собак и аксессуарами для прогулок / Фото Sobakibalabaki
Лежанка, поднятая над полом
Облегчает уборку под постелью собаки, а также станет интересной и комфортной для любимцев / Фото Sobakibalabaki
Каркасный дом
Украсит ваш дом и создаст уют для большого пса / Фото Sobakibalabaki
Матрас с искусственным мехом
Выглядит красиво, но потребует постоянной стирки / Фото Sobakibalabaki
Исследование Собак приручили женщины – так утверждают ученые
Спальное место с подушками
Пример простой и комфортной лежанки для собаки / Фото Sobakibalabaki
Мини-диван
На таком любимец будет спать как его хозяин / Фото Sobakibalabaki
Поделиться новостью