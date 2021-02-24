Батьки зняли відео і розмістили його в тіктоці. Воно набрало вже майже 150 тисяч переглядів.

Цій дівчинці з Великої Британії усього 2 роки, а вона вже стала популярною в мережі. Дитина обожнює тварин і в такому маленькому віці вже вміє пасти овець.

Цікава історія Як службовий собака допомагав медикам долати стрес: неймовірна історія



Маленька дівчинка впоралася з вівцями / Фото DailyMail

Ізабель Віллард з Норфолка має талант до випасу овець. Вона не боїться тварин і добре ладнає з великим стадом.

На відео дитині вдалося сміливо загнати овець у загін. Спершу стадо не слухається маленьку дівчинку, але потім починає групуватися і йти в потрібному напрямку.



Ізабель обожнює природу і тварин / Фото DailyMail

Спершу дитині трішки допомагала собака породи бордер-колі на прізвисько Нелл. Але, зрештою, Ізабель впоралася із завданням сама.

Наприкінці відео батько навіть дивиться на собаку, розуміючи, що вони з колі майже нічого не зробили.

Читайте Вівця, що уявляє себе собакою: вона виконує команди й займається спортом

Перегляньте відео, на якому маленька смілива дівчинка заганяє овець: