На крыше магазина в Ровенской области регулярно появляется рыжий пес. Он наблюдает за людьми, которые садятся в автобусы на остановке неподалеку.

В городе Сарны, что в Ровенской области, на крыше магазина регулярно сидит собака. Местные жители неоднократно вызывали спасателей, чтобы собаку сняли. Они волнуются, что животное голодное, замерзло и не может спуститься.

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Однажды бригада даже выехала и сняла четвероногого на землю. Но как только спасатели вернулись в часть, пес снова был на крыше.



Собаку неоднократно снимали с крыши местные жители и спасатели / Фото ТСН

Четвероногий иногда сидит там не один: к нему приходит кошка, а также другой пес.

Он туда каждый день выбегает и каждый день его снимают оттуда, – рассказывает продавщица местного киоска.

Местные жители регулярно вылезали на крышу, чтобы спасти собаку. Но на следующий день пес снова оказывается на своем месте.

Оказалось, что с другой стороны магазина есть лестница, и пес очень легко залезает и слезает с крыши. Поэтому никакая опасность и голодная смерть ему не грозит.

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Выяснилось, что на крышу ведет лестница, по которой пес поднимается и спускается / Фото ТСН

Собаку уже шутливо назвали местным Карлсоном – литературным персонажем, который жил на крыше. Некоторые жители Сарн к такой диковинке уже привыкли и даже регулярно подкармливают собаку-верхолаза.