Щось пішло не так: кумедні фото собак, які порушують закони фізики
Тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Іноді вони поводяться настільки кумедно, що це неможливо не сфотографувати.
Джерело:Boredpanda
Перегляд цих смішних фото точно піднімає настрій. На цих світлинах – собаки, які порушують закони гравітації, роблять курйозний вираз морди і просто насолоджуються життям.
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На пляжі й не таке буває
Потрібно придивитися, щоб зрозуміти, це пес чи павук / Фото Boredpanda
Зараз гавкну
Цей пес дуже кумедно виглядає перед тим, як гавкнути / Фото Boredpanda
Вимагає уваги
Цей смішний пес кусає меблі, коли хоче, щоб з ним погралися / Фото Boredpanda
Пес-йог
Коли дуже хочеться дістати власний хвіст / Фото Boredpanda
Наглядач
Цьому хаскі дуже подобається стежити за людьми / Фото Boredpanda
Флюгер
Як цей пес опинився на даху – загадка / Фото Boredpanda
Несподівана втома
Цей собака раптово захотів полежати / Фото Boredpanda
Ховайтеся усі
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Поїздка в авто
Їде, як дорослий / Фото Boredpanda
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