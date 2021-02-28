Что-то пошло не так: забавные фото собак, которые нарушают законы физики
Животные дарят нам множество приятных эмоций. Иногда они ведут себя настолько забавно, что это невозможно не сфотографировать.
Источник:Boredpanda
Просмотр этих смешных фото точно поднимает настроение. На этих фотографиях – собаки, которые нарушают законы гравитации, делают курьезное выражение морды и просто наслаждаются жизнью.
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