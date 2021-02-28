Животные дарят нам множество приятных эмоций. Иногда они ведут себя настолько забавно, что это невозможно не сфотографировать.

Просмотр этих смешных фото точно поднимает настроение. На этих фотографиях – собаки, которые нарушают законы гравитации, делают курьезное выражение морды и просто наслаждаются жизнью.

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На пляже и не такое бывает



Нужно присмотреться, чтобы понять, это пес или паук / Фото Boredpanda

Сейчас залает



Этот пес очень забавно выглядит перед тем, как гавкнуть / Фото Boredpanda

Требует внимания



Этот смешной пес кусает мебель, когда хочет, чтобы с ним поиграли / Фото Boredpanda

Пес-йог



Когда очень хочется достать собственный хвост / Фото Boredpanda

Надзиратель



Этому хаски очень нравится следить за людьми / Фото Boredpanda

Флюгер



Как пес оказался на крыше – загадка / Фото Boredpanda

Неожиданная усталость



Эта собака внезапно захотела полежать / Фото Boredpanda

Прячьтесь все



Пес, который отряхивается от воды, выглядит, как пришелец / Фото Boredpanda

Сладкий сон



Когда спишь, как хозяин, а все смеются / Фото Boredpanda

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Поездка в авто