На животном выросло более 35 килограммов шерсти. Она едва могла передвигаться, когда ее нашли. Овца-путешественница вышла к людям вблизи Ленсфилда, Австралия.

Когда-то эта овца была домашней, однако она потерялась в лесу. Без регулярной стрижки шерсть животного выросла до невероятных размеров и стала похожей на броню.

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Шерсть отросла так, что закрывала овце глаза / Фото The DoDo

Вероятно, это и уберегло овцу в лесу – такой шерстяной покров не могли прокусить хищники.

35 килограммов шерсти – это половина веса взрослого кенгуру. Внешне нестриженая овечка-путешественница напоминала большой камень.



Животное стригли более часа / Фото The DoDo

Она не могла даже нормально видеть, потому что шерсть закрывала ей глаза. Специалисты говорят, что для животного такой покров был болезненным и неприятным.



Овцу постригли и назвали Барак / Фото The DoDo

Овцу увезли в центр Edgar's Mission. После стрижки оказалось, что это самец. Ж ивотное назвали Барак и теперь он будет жить на ферме вместе с другими спасенными животными.

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